Znamy szczegóły next-genowej wersji Marvel’s Avengers

Do Marvel’s Avengers zmierza nowa, spora aktualizacja. Wprowadzi ona do gry next-genowe nowości w postaci licznych ulepszeń oprawy i działania produkcji.

Avengersi od Square Enix to dość chłodno przyjęta produkcja. Gra nie może pochwalić się zbyt dużą ilością dobrej zawartości, a na domiar złego gracze ją opuścili.

Nowa generacja może być ratunkiem dla tej produkcji. Nowa zawartość powoli zbliża się do gry, a tymczasem Square szykuje zapowiadaną od dawna next-genową łatkę.

Next-genowy patch do Marvel’s Avengers

Nowa generacja otwiera przed twórcami gier masę możliwości. Lista zmian w Avengersach będzie bardzo pokaźna. Póki co poznaliśmy ulepszenia wersji na PS5, ale zapewne porty na nowe Xboxy cechują się podobnymi usprawnieniami. Oczywiście ich część zostanie ograniczona na Series S.

Posiadacze nowej generacji doświadczą przygód superbohaterów w znacznie lepszej jakości. Poprawiono tekstury, okluzję otoczenia, system destrukcji i odbicia. Na tym rzecz jasna nie koniec zmian.

Dodatkowo gracze z pewnością zauważą, że ekrany ładowania uległy znacznemu skróceniu. Oczekiwania na rozgrywkę potrwają krótką chwilę za sprawą dysków SSD w next-genach.

Co więcej, Avengersi skorzystają też ze specjalnych funkcji DualSense. Póki co wiemy tylko o wykorzystaniu funkcji haptycznych i nie wiadomo, czy adaptacyjne triggery również znajdą zastosowanie w grze. Dla posiadaczy przyzwoitego sprzętu audio przygotowano też wsparcia dla dźwięku przestrzennego.

Łatka trafi na serwery gry już 18 marca. Warto wspomnieć, że osoby powracające do gry będą mogły przenieść zapisy rozgrywki z poprzedniej generacji konsol.

Co dalej z Marvel’s Avengers?

Raczej wątpię, aby next-genowa wersja gry przywróciła Avengersów do życia. Gracze mocno zrazili się kiepskim startem, a w takim tytule stała baza użytkowników to jednak bardzo ważny element.

Square nie zamierza jednak hamować z rozwojem. Kolejne paczki zawartości i bohaterowie są już w drodze, więc osoby, które zostały przy Marvel’s Avengers raczej nie będą się nudzić. No, o ile oferowana przez twórców zawartość faktycznie podoła oczekiwaniom fanów.

Prędzej obstawiałbym, że tytuł ten trafi prędzej czy później do jakiegoś abonamentu. Pomogłoby to podreperować bazę graczy i przy okazji Square miałoby dodatkową motywację do dalszego wspierania gry.

Jeśli to nie pomoże to kto wie, może Avengersi otrzymają podobny mini-remake jak Anthem? Drobna przeróbka systemów rządzących grą mogłaby okazać się w tym przypadku zbawienna. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.