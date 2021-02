Marvel’s Avengers wkrótce znacznie wypięknieje. Mamy dobre wieści dla osób, które kupiły grę

Square Enix zapowiedziało next-genową aktualizację dla Marvel’s Avengers. Gra znacznie wyładnieje i wzbogaci się o nowe funkcje.

Nowa generacja trafia w ręce coraz to większej ilości graczy. Naturalnym następstwem tego stanu rzeczy jest przenoszenie popularnych tytułów na PS5 i Xbox Series, co widzimy praktycznie na każdym kroku.

Next-geny to przy okazji idealna szansa na przywrócenie świetności tym mniej udanym projektom. Tak też będzie z Avengersami od Square Enix, co zresztą zapowiedzieliśmy jakiś czas temu.

Marvel’s Avengers niedługo otrzyma aktualizację na next-geny

Square pracuje akualnie nad przystosowaniem swojej średnio przyjętej produkcji do możliwości nowych konsol. Poznaliśmy właśnie pierwsze szczegóły nadchodzących zmian.

Aktualizacja ma zadebiutować 18 marca i nie ograniczy się do podbicia rozdzielczości i płynności działania gry. Avanegersi będą wyglądać nieco lepiej na konsolach nowej generacji. Do tego skorzystają z szybkich dysków SSD, dzięki czemu dołączą do akcji znacznie szybciej. Co więcej, posiadacze PS5 otrzymają istotne ulepszenie. Gra wesprze wszystkie funkcje pada DualSense.

Dodatkowo mamy świetne wieści dla osób, które odeszły od Avengers ze względu na brak nowej zawartości. Do grupy bohaterów dołączy Hawkeye wraz z paczką świeżej treści w postaci zadań i ekwipunku.

Warto nadmienić, że aktualizacja na nowe generacje będzie w pełni darmowa. Posiadacze gry mogą więc bez problemu przetestować tytuł z wymienionymi wcześniej ulepszeniami.

Poniżej możecie obejrzeć prezentację Hawkeye. Bohater zapowiada się bardzo intrygująco.

Czy Marvel’s Avengers odżyje na nowej generacji?

Jeśli Square dobrze rozegra start Avengersów na next-genach, to kto wie, może gra zyska drugą młodość? Szczerze mówiąc bardzo bym tego chciał.

Sama koncepcja looter-shooter-slashera z bohaterami Marvela jest w swoich podstawach bardzo dobra. Samo Avengers nie było też złą grą w dniu premiery. To po prostu niedoszlifowany i trochę źle przemyślany produkt.

Kontynuowanie wsparcia i dalszy rozwój tytułu budzą więc spore nadzieje. Ta gra ma ogromny potencjał na zaskarbienie sobie uwagi graczy. Potrzebuje tylko nieco więcej uwagi, trochę szerszej promocji i może zmian w rozgrywce. Da się to zrobić, ale pytanie, czy Square chce ryzykować. W dzisiejszych czasach ciężko przewidzieć reakcję graczy i być może projekt prędzej czy później zostanie skazany na porażkę.

W chwili publikacji tego materiału, profil Avengers na SteamCharts wskazuje zatrważająco niską liczbę 427 aktywnych graczy. To mało, a nawet o wiele za mało, aby utrzymać tego typu produkcję przy życiu. Zobaczymy, co przyniesie niedaleka przyszłość.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.