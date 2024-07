Wydawca Manor Lords o grach “Nie potrzebujemy samych gier-usług”

Chociaż w tym wypadku nie mamy wam do przekazania nowości ze stajni Manor Lords, to ciekawą wypowiedź opublikował wydawca gry. Tim Bender, czyli CEO Hooded Horse zabrał głos w sprawie gier-usług i tytułów mocno wspieranych po premierze. Facet przyznał, że nie potrzebujemy kolejnych takich gier i mocno stanął po stronie gamedevu.

Wydawca Manor Lords na temat branży gier? Słuszna opinia

Wydawca Manor Lords, a w zasadzie CEO firmy publikującej postanowił wypowiedzieć się na temat rynku gier. W swoich słowach na platformie LinkedIn odniósł się do rosnącej presji, oczekiwań i problemów, jakie mają twórcy gier. Pracy jest coraz więcej, jest ciężej i wiele osób cierpi z uwagi na ogromne oczekiwania. Co dokładnie powiedział?

Aby branża gier szła w dobrym kierunku, musimy odchodzić od rozwiązań typu gry-usługi. Sukces nie powinien tworzyć nieustannie podnoszonej poprzeczki oczekiwań. Nie każda gra musi być usługą nieustannie wspieraną po premierze z nową zawartością. Samo wydanie gry nie powinno rozpoczynać niekończącego się procesu mielenia deweloperów, dopóki nie załamie się ich zdrowie psychiczne lub fizyczne. Tim Bender, CEO Hooded Horse

Jak rozumieć te słowa? Na pewno w kontekście tego, że kolejne gry usługi to notoryczne podsycanie oczekiwań, podnoszenie poprzeczek i stawianie sobie celów często niemożliwych do zrealizowania. Deweloperzy nie tylko muszą stworzyć produkt, ale także poświęcać ogromny nakład pracy po premierze, podczas gdy gracze i tak wymagają więcej i więcej.

Odpowiednim remedium na ten problem może być zwyczajne stworzenie dobrej, kompletnej gry — i tyle, bo ta po wydaniu powinna się obronić. Nie chodzi tu o zaniechanie jej wspierania, a raczej nie kreowanie kolejny raz środowiska, w ramach którego premiera gry to dopiero początek. Możemy oczekiwać, że w przypadku Manor Lords będzie właśnie tak, czyli na premierę otrzymamy odpowiednio zakrojony produkt, który będzie świetny sam w sobie — bez sezonowych wydarzeń, przepustek i wielu innych.

Na ten moment oczekiwania można mieć… ogromne. Po wydaniu gry w Early Access ta osiągnęła niemały sukces. I nic dziwnego, bo w polską strategię po prostu gra się wyśmienicie. Już na tym etapie tytuł jest niezwykle dojrzały, zapewnia ciekawe mechaniki i rozwiązania. A warto pamiętać, że tworzy go w zasadzie jedna osoba. To dopiero wyzwanie, prawda? Oby udało się dowieźć wszystko do końca. Trzymamy kciuki, choć droga jeszcze długa.

