Manor Lords z nową funkcją, na którą czekali gracze

Polska gra o budowaniu średniowiecznego miasta, czyli Manor Lords nadal cieszy się dużą popularnością. To zasługa choćby regularnych aktualizacji i wsłuchiwania się w głos fanów, dzięki którym Grzegorz Styczeń jest w stanie dodawać do produkcji to, co najbardziej potrzebne. Niedawno opublikował on screen przedstawiający nową funkcję gry. Ta jest od dawna wyczekiwana i na pewno zadowoli wszystkich miłośników tego świetnego city-buildera.

Manor Lords – nowa funkcja już w drodze!

Wyobraźcie sobie taką sytuację. Podczas rozgrywki w Manor Lords udaje wam się kontrolować rozwój osady, w końcu zaczynacie budować zakłady rzemieślników. Jedno domostwo buduje tarcze, inne drewniane narzędzia. Wszystko idzie gładko, aż do momentu, gdy wasz magazyn zostaje wydrenowany z desek, przez co nie możecie postawić nic nowego. Cały surowiec z tartaku momentalnie jest wykorzystywany przez kilka warsztatów, tworząc tysiące przedmiotów, których wcale nie potrzebujecie. To spory problem, który już niedługo zostanie zażegnany.

W jednej z ostatnich publikacji, twórca gry Grzegorz Kwiecień pokazał screen z rozgrywki, na którym widać kartę jednego z zakładów rzemieślniczych. Tam w zakładce zaawansowanych ustawień widać było opcje dotyczące m.in. ograniczenia produkcji. To nowość, która pojawi się w grze wraz z najnowszą aktualizacją.

Nie wiem jak wy, ale ja od dawna czekam na możliwość wprowadzania limitów produkcji. Do tej pory mogliśmy to “kontrolować” jedynie przez całkowite wstrzymanie działania obiektu. Nowa łatka pozwoli nam trzymać w ryzach to, ile materiałów zużywają twórcy danych przedmiotów. Dzięki temu nie zabraknie nam np. desek czy innych surowców, których w grze nie ma przecież aż tak dużo. Tym bardziej, gdy chcemy się rozwijać.

One quality of life feature a day keeps the negative review away? pic.twitter.com/88boe9fVSG — MANOR LORDS (@LordsManor) July 29, 2024

Kiedy pojawi się nowa funkcja w Manor Lords? Najpewniej będzie dostępna w ciągu kilku najbliższych tygodni.

Źródło: gamesradar.com