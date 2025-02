Kolejna gra za darmo w Epic Games Store. Odbierz prezent na PC

Jak co tydzień, w internetowym sklepie Epic Games Store możemy już odbierać nową grę za darmo. Poniżej znajdziecie oczywiście najważniejsze szczegóły, a my w międzyczasie przypominamy, że nie są to jedyne prezenty z dzisiaj. Pisaliśmy między innymi o szalonym battle royale z kurczakami, a także o pięciu świeżych darmowych premierach na Steamie. A teraz zapraszamy po dzisiejszą ofertę w EGS!

Nowa gra za darmo w Epic Games Store

Tym razem wszyscy zainteresowani mogą odbierać całkowicie za darmo Mages of Mystralia. To debiutanckie dzieło studia Borealys Games, które oryginalnie zadebiutowało na rynku w 2017 roku na PC, a później znalazło się również na konsolach PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch. Produkcja przenosi nas do świata magii, w którym umysł to najpotężniejsza broń ze wszystkich. Jednakże posiadacze magicznych zdolności nie mają łatwo, ponieważ ich moce budzą strach w lokalnych mieszkańcach.

Główna bohaterka, Zia, postanawia więc opuścić rodzinny dom. Razem z nią gracze wyruszają w podróż, podczas której poznamy tajniki magii, a nawet stworzymy własne zaklęcia. Wszystko po to, by „pokonać wrogów, odnaleźć się w zdradzieckim terenie oraz naprawić błędy z przeszłości w królestwie Mystralia”.

Za tydzień odbierzemy Them’s Fightin’ Herds.

Źródło: Epic Games Store