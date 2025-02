Szalona gra za darmo na Steam z kurczakami. Nie daj się przerobić na nuggetsa

Nowa premiera free to play na Steam to zwariowana zabawa dla wielu graczy. Jako słodkie kurczaczki próbujemy przetrwać starcie z nożami, piłami i innymi ostrzami. Tylko ostatni żywy nie zostanie nuggetsem. Gra za darmo czeka na miłośników drobiu!

Na Steam zadebiutowała właśnie gra za darmo, która jest przeznaczona do rozgrywek online, ale możemy się przy niej pobawić również w kooperacji przy jednym komputerze. Mowa o uroczo makabrycznej produkcji Nugget Royale, w której są kurczaki i… ostre przedmioty. Niedawno polecaliśmy Wam inną darmową grę, w której również roiło się od przeróżnych tnących pułapek i choć to zupełnie inne klimaty, w obu tytułach poczujemy ten sam dreszczyk emocji uciekając np. przed piłami łańcuchowymi.

Premiera na Steam. Gra za darmo Nugget Royale

Nugget Royale to wieloosobowa gra typu battle royale z kurami uwięzionymi na fermie przemysłowej. Od dawna jest dostępna w formie na przeglądarki czy na Androidzie, ale teraz w ładniejszej odsłonie pojawiła się na Steam.

80 graczy wciela się w puszyste kurczątka i rywalizuje o to, kto zostanie ostatnim żywym na niestabilnym dysku nad makabrycznym młynkiem. Tylko zwycięzca dostanie koronę, oklaski i prestiż, podczas gdy reszta zostanie przemielona na nuggetsy.

Odpalając grę, dostajemy 14 etapów w czterech odmiennych sceneriach zawierających własne przeszkadzajki. W pierwszym „świecie” znajdziemy się na niestabilnym dysku i tutaj chodzi głównie o utrzymanie równowagi, ale uwaga – czasem pod naszymi nogami może pojawić się dziura. W kolejnym jest już trudniej, ponieważ podłoga jest bardzo śliska, dzięki czemu łatwo zepchnąć zamrożone kurczaki do młynka na mięso. Następnie mamy scenę sumo, na której porozrzucano pigułki wzrostu. Jeśli się nimi napchamy, będzie nam łatwiej zepchnąć inne kurczaki. No i jest jeszcze świat z piłami, gdzie musimy uważać, by nie stracić głowy.

Podczas rozgrywki możemy zdobyć 40 różnych nakryć głowy dla naszego kurczaka. Dostaniemy je np. za wygranie danego etapu czy też za zepchnięcie określonej liczby przeciwników ze sceny.

Choć w grze może się bawić aż 80 osób, takie niezależne produkcje mają niestety pod górkę, by serwery były zapełnione. Jednak zawsze możemy pobrać Nugget Royale i zagrać w lokalnej kooperacji do 4 osób. W sam raz na małą imprezę ze znajomymi.

Nugget Royale – pobierz grę za darmo na Steam

Źródło: Steam