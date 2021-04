Mafia 4 z pierwszymi szczegółami. Znamy miejsce akcji gry

W internecie pojawiły się pierwsze przecieki dotyczące nowej odsłony kultowej serii. Nieoficjalne informacje ujawniają między innymi, że akcja gry Mafia 4 przeniesie nas do miasta wzorowanego na Las Vegas.

O tym, że nowa Mafia jest w produkcji, wiemy już od dawna. Według wcześniej udostępnionych informacji tytuł powstaje od paru lat w studiach podległych Hangar 13. Jednak dopiero teraz do sieci trafił pierwszy przeciek z konkretami dotyczącymi fabuły, czasu i miejsca akcji gry.

Autorem nieoficjalnych informacji jest użytkownik Reddita o pseudonimie BIGgunSMALLone. Internauta powołuje się na swojego znajomego, który rzekomo pracuje w ESRB – amerykańsko-kanadyjskiej organizacji oceniającej zawartość i wyznaczającej klasyfikacje wiekowe dla produkcji wydawanych w Ameryce Północnej.

Zgodnie z przeciekiem, akcja Mafii 4 ma rozgrywać się pomiędzy latami 40. a 80. dwudziestego wieku. Fabuła tytułu przeniesie gracza do fikcyjnego miasta Saint Fortuna, którego pierwowzorem jest Las Vegas. A oprócz tego zwiedzimy również Lost Heaven z pierwszej Mafii.

Użytkownik Reddita wyjawił, że w produkcji wcielimy się w skorumpowanego gliniarza Haina, który miał wcześniej problemy z hazardem. Co ciekawe, będzie można zdecydować, czy bohater zejdzie na manowce i wstąpi do rodziny gangsterskiej, czy zechce opowiedzieć się po stronie praworządności. Wygląda więc na to, że gra w przeciwieństwie do poprzedniczek nie będzie liniowa.

Projekt miał otrzymać nazwę kodową Sam Boyd 4.

Mafia – krótka historia serii

Pierwsza Mafia trafiła do graczy w 2002 roku jako dzieło czeskiego studia Illusion Softworks (później 2K Czech). Tytuł zdobył sympatię krytyków i graczy. Wiele osób wciąż uważa jedynkę za najlepszą odsłonę cyklu.

Ostatnia część gry o gangsterach zadebiutowała pięć lat temu jako dzieło autorstwa Hangar 13, ale nie zdobyła tak wielkiego uznania jak pierwsze dwie odsłony. Po tym czasie wieści o kontynuacji Mafii ucichły, ale co pewien czas temat wypływał na powierzchnię w formie przecieków.

W międzyczasie rok temu 2K oraz Hangar 13 wydały trylogię, na którą złożyły się odnowione wszystkie odsłony serii. Mafia 2 i 3: Definitive Edition trafiły do graczy w formie remasterów, natomiast z jedynki zrobiono całkiem smaczny i powabny remake.

Dagmara Kottke Przygodę z grami zaczynała od tytułów takich jak Worms, THPS i Pizza Connection 2. Aktualnie obcuje przede wszystkim z produkcjami strategicznymi i pomysłowymi indykami; ogólnie gra w tytuły, w które nikt nie gra – i czyta książki, których nikt nie czyta. Przygodę z grami zaczynała od tytułów takich jak Worms, THPS i Pizza Connection 2. Aktualnie obcuje przede wszystkim z produkcjami strategicznymi i pomysłowymi indykami; ogólnie gra w tytuły, w które nikt nie gra – i czyta książki, których nikt nie czyta.