Gdzie będzie rozgrywać się Mafia 4? Na pewno nie w Las Vegas!

Seria ogłoszeń o pracę w studio Hangar 13 sugeruje, jak może wyglądać czwarta odsłona serii Mafia. Najpewniej w grze zabraknie dużego zespołu miejskiego, a rozgrywka przybierze nieco inny wygląd. Chcieliście Las Vegas? No to mamy złe wieści… Mafia 4 to najpewniej tereny poza miastem!

Gra Mafia 4 powstaje, a bez wątpienia wiemy o tym już od jakiegoś czasu. Deweloperzy ze studia Hangar 13 oficjalnie potwierdzili trwające prace nad czwartą częścią cyklu. Choć nie znamy daty premiery, wiemy już, czego mniej więcej można spodziewać się po umiejscowieniu akcji gry. Wszystko przez oferty pracy, jakie wystosowało studio Hangar 13. Poszukiwane osoby mają odpowiadać za zróżnicowane lokacje i proceduralnie generowane elementy świata.

Wielkoskalowe środowisko naturalne, elementy organiczne, ręczne rzeźbienie i modelowanie terenu, a to wszystko we współpracy z generowaniem proceduralnym — taki najpewniej będzie świat Mafii 4. Łatwo domyślić się, że choć wygląda to obiecująco, nijak ma się do wizji wielkich metropolii. Bezsprzecznie wielu z nas liczyło na miasto w stylu Las Vegas. Jak się okazuje, czeka nas coś innego.

Co ciekawe, ważnym elementem nowej odsłony serii Mafia mają być swoiste pętle rozgrywki w trybach cichych oraz z otwartym ogniem. Projektanci mają szczególną wagę przywiązywać do sztucznej inteligencji postaci, dlatego również i spece od AI są poszukiwani. Prawdopodobnie niedługo będzie nam dane poznać więcej szczegółów. Mafia na wsi? Brzmi to dziwnie, choć dajmy deweloperom czas — może wymyślą coś ciekawego.