Fani dynamicznych FPS-ów mogą grać w nową, darmową grę na Steam

Może to nadal projekt niezależny, ale za to chcący przykuć uwagę fanów strzelanek multiplayer. Nowa gra za darmo pojawiła się na Steam, ale czy warto w nią zagrać?

Odpowiadając na pytanie od razu… ciężko powiedzieć. Odkąd REGION55 zadebiutowało w formule free-to-play na Steam, nie minęło wiele czasu, więc jeszcze nie ma ocen graczy. Wątpię, abyśmy mieli do czynienia z nowym, sieciowym hitem, lecz może okazać się czymś lepszym, niż początkowo może się wydawać. Na razie zaczekamy więc na więcej opinii graczy, ale póki one się nie pojawią, nie zaszkodzi spróbować samemu.

Gra za darmo na Steam – świeża premiera REGION55

Czymże w ogóle ta gra jest? To dynamiczny, pierwszoosobowy shooter nastawiony na brutalne starcia graczy między sobą. Walczą oni w trybie Free-For-All, gdzie każdy jest zdany tylko na siebie — zwycięży ten, kto zdobędzie najwięcej fragów przed końcem czasu.

REGION55 stawia na szybkie tempo, intensywną walkę i duże możliwości personalizacji broni. Oprócz klasycznego strzelania gracze mogą korzystać z dodatkowych opcji taktycznych, a przynajmniej to obiecują twórcy. Mapy są zaskakująco zróżnicowane, choć to raczej niewielkie i ciasne przestrzenie. Mimo to fani zmagań na dystans również dostali kilka unikalnych miejscówek.

Pod względem rozgrywki nowa premiera przypomina klasyczne arenowe shootery, w których liczy się szybka reakcja, znajomość mapy i dobre wyczucie tempa. Pozycja jest już dostępna na Steam w modelu free-to-play. Jeśli macie ochotę na bezpośrednią, szybką walkę na arenach i nie straszne wam pojedynki każdy na każdego, REGION55 może być ciekawą propozycją na najbliższy gamingowy wieczór. Albo dwa. Albo nawet jeszcze więcej! Zależy, jak Wam podejdzie.

Źródło: Steam