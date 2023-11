Oto najlepiej oceniana gra na Steam tego roku. Wyczyn w 6 tygodni

Jest pewna gra, która szturmem zdobyła serca graczy. Wystarczyło zaledwie 6 tygodni od premiery, aby zebrała niemal same pozytywne recenzje i stała się najlepiej ocenianą grą na Steam w tym roku. To produkcja niezależna, która grywalnością bije nawet największe tegoroczne hity. Mowa oczywiście o Lethal Company, szalenie wciągającej i pełnej humoru produkcji od Zeekerss.

Lethal Company jest na samiutkim szczycie

W październiku na rynku ukazała się gra Lethal Company, która swoją prostotą podbiła serca graczy. Niezależna gra od Zeekerss pozwala nam wcielić się w parszywą kompanię kosmicznych złomiarzy, których głównym zadaniem jest zbieranie wartościowych śmieci. Rozgrywka nie odbywa się oczywiście w pojedynkę, a cała zabawa związana jest bezpośrednio z kooperacją w grupie osób, które niekoniecznie mają pojęcie, co właśnie robią.

Ten prosty, szalony, ale i skuteczny pomysł na zabawę zrealizowano jednak znakomicie. Do tego stopnia, że gra zebrała praktycznie same pozytywne oceny na platformie Steam. Obecnie produkcja jest najlepiej ocenianą grą na Steam w tym roku, przebijając takie hity, jak choćby Baldur’s Gate III czy Resident Evil 4. Śmiertelna Kompania zebrała ponad 84 tysiące opinii użytkowników, które są w przytłaczającej większości pozytywne.

Pomimo znajdowania się we wczesnym dostępie, twórca gry wyraził zdziwienie sukcesem i uznaniem społeczności.

– Społeczność dostarczyła więcej informacji zwrotnej, niż się spodziewano, co pozwoliło grze rozwijać się w interesujący sposób. Tytuł cieszy się ogromną popularnością w serwisach streamingowych, jak i w bibliotekach graczy.

Co stoi za sukcesem? Między innymi to, że rozgrywka jest nieoczywista, różnorodna i szalenie śmieszna. Za to odpowiadają sami gracze, którzy otrzymali genialne narzędzia do przyjemnej zabawy.