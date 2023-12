Jeżeli boicie się pająków i z tego powodu nie graliście w Lethal Company, to mamy dla was dobre wieści. W grze pojawiła się możliwość włączenia trybu dla osób cierpiących na arachnofobię. Czy przerażające pająki zostały zamienione na inne potwory? Nie, nic bardziej mylnego. Szczerze mówiąc, raczej nie zgadniecie, jak teraz wyglądają.

W Lethal Company nadal są pająki, ale inne

Gra od Zeekerss cieszy się ogromną popularnością na platformie Steam. Choć tytuł jest jeszcze w fazie wczesnego dostępu to i tak przyciąga wiele tysięcy osób każdego dnia. Rozgrywka jest prosta — wcielamy się w bandę kosmicznych złomiarzy, którzy muszą zarabiać pieniądze. W tym celu zbierają cenne śmieci, ale fach ten nie jest łatwy. Na ich drodze nieustannie czyhają różne niebezpieczeństwa, jak pułapki, miny czy… potworne pająki. Te okazały się dla wielu graczy problemem.

Sam nienawidzę pajęczaków czy podobnych stworzeń, a gdy grozi mi z ich strony śmierć, (nawet w grze) to jest to sytuacja beznadziejna. Na szczęście twórca gry postanowił wyciągnąć pomocną dłoń dla takich osób. W tytule pojawił się specjalny tryb, dzięki czemu modele niebezpiecznych pająków zastąpił… napis. Tak, dosłownie jest to napis „Spider”.

To nadal szalenie niebezpieczne stworzenie, jednak pozbawione swojej przerażającej aparycji. Przyznam, że mimo pozbawienia go wizualnych atrybutów nadal jest to straszne. Na tym polu działa już chyba wyobraźnia i wiedza, że ten zwykły napis może naszą postać bardzo szybko pozbawić życia. Jak oceniacie taki sposób poradzenia sobie z arachnofobią? Moim zdaniem to doprawdy przezabawna rzecz.

Lethal Company jest z nami od 23 października 2024 roku i wiele wskazuje na to, że gra będzie cieszyć się popularnością jeszcze długi czas. To świetna produkcja do wspólnej zabawy ze znajomymi, w której nie raz się przestraszycie, lub zalejecie łzami śmiechu.