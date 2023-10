Darmowy dodatek do Layers of Fear i Natalia Szroeder. Tak Bloober Team świętuje 15. urodziny

Bloober Team obchodzi w tym roku swoje 15. urodziny. Krakowski zespół już lata temu dał się poznać jako twórcy wyspecjalizowani w horrorach. Do tej pory wydali szereg docenionych mniej lub bardziej gier skupiających się przede wszystkim wokół tematyki grozy. Nic dziwnego, że rocznicę zamierzają obchodzić w podobnym stylu.

Dla graczy najważniejszą informacją będzie z pewnością zapowiedź darmowego DLC do Layers of Fear. To ma przedstawiać zupełnie nowy rozdział, najpewniej skupiony wokół… filmu. Do tej pory mieliśmy artystę-malarza, aktora oraz pisarkę. Teraz więc albo znów będzie aktor, albo – co bardziej prawdopodobne – reżyser. Sztuka dręczy, więc nie ma się co dziwić.

Bloober Team ma przyjemność ogłosić, że nowy i darmowy rozdział zostanie wkrótce wydany dla wszystkich posiadaczy #LayersOfFear, który zostanie udostępniony 24 października, zbiegając się z urodzinami studia. Światła! Kamera! Akcja! – informuje studio na Twitterze

Bloober Team is excited to announce that a new and free chapter will soon be released for all #LayersOfFear owners, to be made available on the 24th of October, coinciding with the studio's birthday. Lights! Camera! Action!#BlooberTeam pic.twitter.com/1YVAKCJhgM — Layers of Fear (@Layers_Of_Fears) October 10, 2023

Kolejną atrakcją jest przepiękna”oficjalna piosenka Layers of Fear”, czyli You Are My Sunshine w wykonaniu Natalii Szroeder. Warto obejrzeć, choćby ze względu na niezwykle klimatyczny teledysk.

Wciąż czekamy na kolejne eskapady studia, tym razem związane z Silent Hill 2 Remake. Gra rzekomo powinna ukazać się na początku 2024 roku. Zgaduję, że w niedługim czasie powinniśmy dostać więcej informacji w tej sprawie.