Bloober Team chce być jak Naughty Dog. Studio ma ambitne plany na kolejne lata

Prezes Bloober Team, Piotr Babieno, zdradził plany deweloperów na kolejne pięć lat. Z jego słów wynika, że mierzą w absolutną czołówkę twórców gier wideo. Studio chce porównywać się z Naughty Dog i Bungie.

Plany krakowskiego studia brzmią ambitnie, a wyprodukowane gry mają wypromować ich nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

Bloober Team z planami podboju świata

Na lata 2022-25 będziemy jako firma rozwijać dwa duże projekty: projekt B (dawniej „Black”), nad którym pracujemy razem z Konami, a projekt C to nasze własne IP, pracujemy nad tym tytułem od pewnego czasu. Piotr Babieno, CEO Bloober Team

Prezes zdradza, że obydwa projekty są bardzo ambitne i posiadają wiele nowych mechanik i pomysłów. Dzięki nim polskie studio chce awansować do najwyższej klasy gamedevu. Jednocześnie wyjaśniono, że nie chodzi tu o skalę gier porównywaną choćby z Wiedźminem. Pozycje wyprodukowane przez Bloober Team mają z kolei okazać się najwyższą półką w swoim gatunku – horrorze.

Skupialiśmy się na horrorze psychologicznym, a teraz nasz plan na najbliższe 5 do 7 lat to zostanie liderem horrorów w ogóle. Chcemy robić gry, które będą aspirować do segmentu AAA. Piotr Babieno, CEO Bloober Team

Nowe gry mają celować w trzecioosobowe horrory akcji z filmową narracją, bo tego typu pozycje sprzedają się aktualnie bardzo dobrze. Ich potencjał sprzedażowy wynosi bowiem od 3 do nawet 10 mln sztuk.

Za pięć lat chcielibyśmy być w miejscu, gdzie są takie firmy jak Naughty Dog, czy Bungie. […] Chcemy mieć bardzo stabilną sytuację finansową i to nam się udało przez te umowy, które nawiązaliśmy. Mamy wystarczająco dużo środków, by te projekty realizować bez potrzeby pozyskiwania dodatkowego finansowania, ale jednocześnie chcemy być niezależni Piotr Babieno, CEO Bloober Team

Polacy tworzą Silent Hill?

Jak wiadomo, wysoką renomę studia gwarantuję m.in. odpowiednie IP. Od dawna mówi się, że Polacy tworzą dla Konami nową część legendarnej serii Silent Hill. Na razie są to tylko plotki, które w obliczu ostatnich słów CEO Bloober Team brzmią jeszcze bardziej sensownie. Tym bardziej że deweloperzy chcą, aby ich produkcje mogły trafiać także na innego rodzaju media – filmy, seriale czy gry planszowe. Co ciekawe, w ubiegłym roku gruchnęła wiadomość, że Hollywoodzka wytwórnia Project Nerd Boss chce przenieść Layers of Fear na wielkie ekrany kin.

Babieno zdradził także, że studio do końca bieżącego roku lub do kwietnia 2022 chce zasilić swoje szeregi nowymi pracownikami. Aktualnie tych jest 150, a pojawić się ma kolejne 50 osób.