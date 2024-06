Fajnie jest sobie pograć przy PeCecie albo siedząc wygodnie na kanapie przed wielkim telewizorem. Czasami jednak preferowana jest możliwość zabrania urządzenia ze sobą w podróż. Gamingowe laptopy polecane są jednak nie tylko dla zabieganych graczy. Zazwyczaj to dopracowane urządzenia, które po prostu gwarantują wydajność przez co najmniej kilka lat na wysokim poziomie.

Kupując sprzęt do surfowania po sieci (ach, dawno temu słyszałem ten zwrot ostatni raz) raczej nie zależy nam na wysokich parametrach, ale jeśli chcemy uruchomić nowe gry, pracować na wymagających programach (graficznych, do montażu i tak dalej) lub po prostu nie za bardzo widzi nam się wydawanie co kilka lat tony pieniędzy na kolejnego laptopa, te 3 modele spełnią Wasze oczekiwania.

I wszystkie trzy są obecnie w promocji. Wybrałem polecane modele laptopów gamingowych dostępnych w RTV Euro AGD z obniżką. Cena jest okazyjna, więc chyba warto skusić się na tę opcję. Szczególnie jeśli akurat rozważaliście kupno laptopa gamingowego.

Zaczynamy od czegoś dla nieco mniej wymagających graczy. Nie zrozumcie mnie źle – z tym modelem nawet nowsze gry nie będą Wam straszne, ale nie ma co liczyć na najwyższą jakość z pełnym wykorzystaniem dobrodziejstw współczesnych technologii. Mimo wszystko model ten ucieszy graczy, którzy nie chcą wydawać na laptopa fortuny, a i tak oczekują dobrego sprzętu na przynajmniej kilka lat. ASUS TUF Gaming A15 oferuje AMD Ryzen 5 7535HS, 16 GB DDR5 RAM, 512 GB SSD oraz GPU GeForce RTX 4050. Do tego świetny i przejrzysty ekran o przekątnej 15,6 cala.

Drugi model na liście to idealne wypośrodkowanie między pierwszym a tym trzecim, najdroższym. Do tego mówimy o gigantycznej obniżce, bo możemy zaoszczędzić na nim 2800 złotych! To naprawdę świetna okazja, szczególnie że ROG Zephyrus G14 to po prostu szalenie dobry i popularny model gamingowego laptopa. Znajdziemy tu procesor AMD Ryzen 7 7735HS, 16 GB DDR5 RAM, 512 GB SSD i kartę GeForce RTX 4050 wraz z ekranem o przekątnej 14 cali.

Jeśli laptopy gamingowe byłyby samochodami, Strix Scar to Porsche. I to takie bezwypadkowe, z małym przebiegiem. Wszystko dlatego, że to nie tylko najnowsze urządzenie na tej liście, ale również najbardziej potężne. Cena może i robi wrażenie, ale za ceną idzie jakość. W przypadku ASUS ROG Strix Scar 16 ta jakość to procesor Intel Core i9 14900HX, 32 GB pamięci RAM DDR5, 1TB na dysku SSD oraz karta graficzna GeForce RTX 4090. Ponadtoi 16-calowy ekran o świetnej jakości i w zasadzie nie ma żadnych “ale”.