Gamingowy laptop ASUS TUF Gaming A15 już za 3 299 zł

W sklepie RTV Euro AGD pojawił się bardzo dobry sprzęt i to w bardzo atrakcyjnej cenie. Laptop gamingowy ASUS za niecałe 3,3 tys. zł!

Dobry model w niskiej cenie to rzadkość, ale teraz jest świetna okazja, aby zaoszczędzić. W RTV Euro AGD trwa świetna okazja na gamingowego laptopa. Na pokładzie ma kartę graficzną RTX 2050 i procesot AMD Ryzen 5 7535HS.

Specyfikacja:

Ekran: 15,6 “, 1920 x 1080 pikseli 144 Hz

Procesor: AMD Ryzen 5 7535HS

Pamięć: 16 GB DDR5 5600 Mhz RAM

Dysk: 512 GB SSD

Grafika: NVIDIA Geforce RTX 2050 + AMD Radeon 660M

System operacyjny: Windows 11 Home Edition

Promocja obowiązuje do 30 czerwca 2024 roku lub do wyczerpania zapasów. Dostawa zamówień do domu jest darmowa.