Dobry laptop do gier? Oto świetny wybór do grania w najnowsze hity

Już dawno temu laptopy do gier przestały się kojarzyć z drogimi i nieporęcznymi urządzeniami. Dzisiejsze modele często oferują dobrze zaprojektowaną konfigurację i moc do odpalania najnowszych gier, a to wszystko w zgrabnych i stylowych obudowach. Jaki laptop do gier wybrać? W sezonie świątecznym mamy dla Was coś ciekawego. Sprzęt, który pozwoli uruchomić najnowsze hity i co ważne, wcale nie jest drogi!

Nowe gry i coraz wyższe wymagania

W ostatnim czasie na rynku pojawiło się wiele genialnych gier. Nie tylko ze względu na prezentowane technologie czy oprawę graficzną, ale również z uwagi na wysokie wymagania sprzętowe. Najbardziej wymagające tytuły przesuwają granice sprzętowe do tego stopnia, że starsze maszyny coraz częściej nie dają sobie z nimi rady. Jednak w zamian za korzystanie z najmocniejszych kart graficznych my otrzymujemy wirtualne światy, które są piękniejsze, niż kiedykolwiek przedtem. Przykładów nie musimy szukać daleko — zarówno w grudniu, jak i w listopadzie na rynku pojawiły się produkcje, które zachwycają grafiką i nie tylko.

Zona piękna jak nigdy w STALKER 2

W listopadzie świat gier wideo wstrzymał oddech, oczekując wielokrotnie opóźnianej premiery gry STALKER 2. Ta wreszcie się pojawiła i… Cóż, mimo pewnych trudności był to powrót udany. Przede wszystkim, Zona wreszcie wkroczyła w czasy współczesne, oferując niezwykłe doznania graficzne. To najlepszy sposób na odwiedzenie tego nieprzyjaznego miejsca, które jest jedyne w swoim rodzaju. A najlepiej, jeżeli macie dostęp do sprzętu, który obsługuje najnowsze rozwiązania technologiczne NVIDIA. Mowa tu przede wszystkim o DLSS i NVIDIA REFLEX.

Jak to działa w praktyce? Rzućcie okiem na materiał wideo NVIDII, w którym zaprezentowano funkcjonowanie tych zaawansowanych opcji:

Materiał prezentujący DLSS i NVIDIA REFLEX w STALKER 2.

Osiągi uzyskiwane z wykorzystaniem kart graficznych NVIDIA najnowszej generacji są niesamowite. Na szczególną uwagę zasługuje płynność obrazu, która zwiększa się drastycznie po uruchomieniu DLSS, czyli funkcji skalowania obrazu. W ten sposób możemy cieszyć się rozgrywką w ostrym niczym żyletka 4K i liczyć na nawet 120 klatek obrazu. To w połączeniu z oszałamiającą grafiką gwarantuje niespotykane doznania z eksploracji świata gry.

Poczuj zew przygody w Indiana Jones i Wielki Krąg

Początek grudnia przyniósł kolejną wyczekiwaną premierę w postaci gry Indiana Jones i Wielki Krąg. Ten szalenie wymagający tytuł robi wielki użytek z technologii zastosowanych w kartach graficznych NVIDIA z serii RTX 40. Gra cieszy oko śledzeniem promieni, zaskakująco realistycznymi odbiciami, czy mocno podkręca licznik FPS-ów dzięki skalowaniu rozdzielczości i funkcji generowania klatek obrazu.

To najpiękniejszy Indiana Jones w historii.

Generowanie globalnego oświetlenia w czasie rzeczywistym i śledzenie promieni to najlepsze, co mogła nas spotkać podczas awanturniczych wojaży. Poszczególne lokacje odwiedzane w grze prezentują się znakomicie, a eksploracja pozwala nam poczuć się jak podczas faktycznego pobytu czy to w Watykanie, czy za plecami wrogów. A tych spotkamy po drodze sporo, na szczęście wyglądają genialnie zarówno nieświadomi naszej obecności, jak i po zarobieniu ciosu deską.

Ray tracing, czyli gry piękne jak nigdy

To oczywiście tylko dwa przykłady najnowszych gier, które robią dobry użytek z technologii kart graficznych NVIDIA. Na rynku znajdziemy sporo innych produkcji, którym ze śledzeniem promieni jest po prostu do twarzy. Wystarczy tu wymienić dwie rodzime megaprodukcje w postaci Wiedźmina 3: Dziki Gon, czy Cyberpunk 2077. Jednak moim osobistym faworytem w zakresie ray-tracingu i obsługi DLSS jest jednak Alan Wake 2. Ta mroczna, tajemnicza produkcja świetnie korzysta z odbić i świateł w czasie rzeczywistym. Zresztą, zobaczcie sami jaki efekt można uzyskać na kartach graficznych RTX:

Światła, mnóstwo klatek i genialna historia — czego chcieć więcej?

A co powicie na to, że sprzęt, który pozwala osiągnąć podobny efekt jak wyżej, można teraz kupić taniej? Otóż marka NVIDIA ruszyła ze świątecznymi promocjami w ramach GeForce Holiday. My z kolei wybraliśmy laptopy dla gracza, którymi naprawdę warto się zainteresować.

GIGABYTE AORUS 15 BKF – laptop do gier w przystępnej cenie

Świetnym i optymalnym wyborem dla gracza jest laptop GIGABYTE AORUS 15 BKF z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 4060 i procesorem Intel® Core™ i7-13620H. To rasowy, gamingowy sprzęt, który stanowi idealną przepustkę do świata gier w nowej jakości – i to w przystępnej cenie. Sprzęt z miejsca zaprasza nas do siebie wydajnymi podzespołami i obsługą technologii NVIDIA. Ray tracing, NVIDIA Reflex czy DLSS 3 i generowanie klatek – wszystko to znajdziemy w zestawie. W tym wypadku żaden STALKER 2 czy inne topowe produkcje mu nie straszne.

Rzućmy okiem na specyfikację GIGABYTE AORUS 15 BKF:

Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4060 Pamięć karty graficznej 8 GB GDDR6 Moc karty graficznej (TGP) 115 W Maks. moc karty graficznej (TGP) 140 W Pamięć RAM 16 GB (DDR5, 5600 MHz) Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM 64 GB Procesor Intel® Core™ i7-13620H (10 rdzeni, 16 wątków, 3.60-4.90 GHz, 24 MB cache) Dysk SSD M.2 PCIe 1000 GB Opcje dołożenia dysków Możliwość montażu dysku M.2 PCIe (elementy montażowe w zestawie) Typ ekranu Matowy, LED, IPS Przekątna ekranu 15,6″ Rozdzielczość ekranu 2560 x 1440 (WQHD) Częstotliwość odświeżania ekranu 165 Hz Dźwięk Wbudowane głośniki stereo

Wbudowane dwa mikrofony Kamera internetowa Kamera na podczerwień

Full HD Łączność LAN 2.5 Gb/s

Wi-Fi 6E

Moduł Bluetooth 5.2 Złącza USB 3.2 Gen. 1 – 1 szt.; USB 3.2 Gen. 2 – 2 szt.; USB Typu-C – 1 szt.; USB 4 Typu-C (z Thunderbolt™ 4) – 1 szt.; HDMI 2.1 – 1 szt.; Mini Display Port – 1 szt.; RJ-45 (LAN) – 1 szt.; Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe – 1 szt.; DC-in (wejście zasilania) – 1 szt.

Typ baterii Litowo-polimerowa, 4-komorowa, 6514 mAh Obudowa i wykonanie Aluminiowa pokrywa matrycy

Aluminiowa obudowa

Podświetlane elementy obudowy Zabezpieczenia Szyfrowanie TPM

Windows Hello Cena 4999 zł

GIGABYTE AORUS 15 BKF

Bestia do gier wideo i nie tylko

Karta graficzna GeForce RTX 4060 i można działać na wysokich obrotach. Model GIGABYTE AORUS to wyjątkowa konstrukcja, którą zamknięto w świetnie przygotowanej obudowie. Zapewnia genialne wrażenia wizualne, a wykonanie z wysokiej klasy materiałów (m.in. aluminium) pozwala poczuć, że jest to kawał solidnego laptopa. Stylistyka nawiązuje w oczywisty sposób do gamingowego charakteru, jednak nie jest przesadzona. Poza tym obudowę wyposażono w odpowiednią liczbę wiatraków i wylotów powietrza. Nie ma obaw, że nasz laptop będzie osiągał zbyt wysokie temperatury, bo chłodzenie świetnie radzi sobie z pracą pod dużym obciążeniem.

Zobacz co oferuje GIGABYTE AORUS 15 BKF i7-13620H/16GB/1TB RTX4060 165Hz

Wyjątkowym elementem laptopa jest też ekran. Matowa matryca LED ma przekątną 15,6 cala i oferuje rozdzielczość WQHD – 2560 x 1440 pikseli. Dzięki temu uruchamiane gry będą oferowały niesamowitą ostrość tekstur. Co więcej, ekran wyświetla do 165 klatek na sekundę. Ta wartość jest bardzo wysoka i zapewni nam niekwestionowaną przewagę podczas intensywnych rozgrywek sieciowych.

Wydajność w grach? Nie ma problemu

A jak laptop do gier GIGABYTE AORUS z kartą GeForce RTX 4060 sprawdza się w grach wideo? Ten model GPU pozwoli nam komfortowo odpalać najnowsze tytuły na wysokich ustawieniach graficznych bez obaw o spadek liczby klatek. Dodatkowym orężem w naszym ekwipunku jest oczywiście technologia DLSS 3 obsługiwana przez kartę graficzną. Dzięki niej podniesiemy liczbę klatek na sekundę nawet o kilkadziesiąt procent.

Gra Liczba klatek Ustawienia graficzne STALKER 2 60 FPS Ustawienia epickie + QHD DLSS 2560×1440 Call of Duty Black Ops 6 64 FPS Ustawienia ekstremalne + QHD DLSS 2560×1440 God of War Ragnarök 80 FPS Ultra + QHD DLSS 2560×1440 Space Marine 2 68 FPS Ultra + QHD DLSS 2560×1440 Horizon Forbidden West 48 FPS Wysokie + QHD 2560×1440 Counter-Strike 2 98 FPS Wysokie + QHD 2560×1440 Wydajność laptopa GIGABYTE AORUS 15 BKF

Nie ma zatem problemu z osiąganiem zadowalającej wydajności w topowych grach. Pomaga w tym technologia NVIDIA i karta graficzna wraz z resztą podzespołów. Czy to STALKER 2 czy Space Marine 2, GIGABYTE AORUS 15 BKF to świetny laptop do gier za przystępną cenę.

Większa wydajność? Proszę bardzo

Jeżeli potrzeba wam większej mocy, to GIGABYTE AORUS ma dla was coś wyjątkowego. Zwiększając swój budżet możemy zdecydować się na GIGABYTE AORUS 16X – to model z kartą graficzną RTX 4070 i procesorem Intel® Core™ i7-14650HX, który zapewnia jeszcze większą wydajność podczas grania, tworzenia i edycji wideo, czy w przypadku streamowania swojej rozgrywki na popularnych platformach. W tym wypadku jest to konfiguracja dla najbardziej wymagających i dostarczająca potężny zapas mocy.

Zobacz: Laptop do gier GIGABYTE AORUS 16X z RTX 4070

GIGABYTE AORUS 16X

O jakim wzroście mocy mowa? W konfiguracji RTX 4070 + Intel® Core™ i7-14650HX + 16GB RAM otrzymujemy:

Gra Liczba klatek Ustawienia graficzne STALKER 2 73 FPS Epickie + QHD DLSS 2560×1440 Call of Duty Black Ops 6 80 FPS Ultra + QHD DLSS 2560×1440 God of War Ragnarök 102 FPS Maksymalne + QHD DLSS 2560×1440 Space Marine 2 53 FPS Maksymalne + QHD DLSS 2560×1440 Horizon Forbidden West 59 Maksymalne + QHD DLSS 2560×1440 Counter-Strike 2 101 Maksymalne + QHD DLSS 2560×1440

Nowinki od NVIDIA – ray tracing i wsparcie dla AI oraz streamerów

Laptop do gier z nowoczesną kartą graficzną GeForce RTX 4060 i nie tylko to otwarte wrota do świata najbardziej ekscytujących technologii. GIGABYTE AORUS 15 BKF sprawia, że na wyciągnięcie ręki będziemy mieli wszystko to, czego gracz, geek czy twórca może potrzebować w 2024 roku i nie tylko. Co do zaoferowania mają najnowocześniejsze GPU od firmy NVIDIA? Wśród najważniejszych nowinek i technologii warto wymienić:

Ray i path tracing

DLSS 3

NVIDIA Reflex

NVIDIA Studio

Enkoder NVENC i NVIDIA Brodcast

RTX AI

Na pierwszy rzut oka widzimy, jak ogromny wpływ na realizm wirtualnego świata ma funkcja śledzenia promieni i odbić w czasie rzeczywistym. Najnowsze rdzenie kart graficznych NVIDIA RTX wykorzystują trzecią generację RT i pozwalają wydobyć z gier to, co do tej pory pozostawało niedostępne. Generowanie świateł, ich naturalnego zachowania i oddziaływania na powierzchnie sprawia, że gry wyglądają lepiej, niż kiedykolwiek przedtem. Zestaw z nową kartą graficzną pozwoli nam wsiąknąć do wirtualnych światów w ulubionych grach, do tego w najlepszej dostępnej grafice.

Różnice z RTX ON są kolosalne.

Nie musimy martwić się o liczbę klatek. O płynność zadba DLSS 3, czyli najnowsza wersja skalowania obrazu dostępna dla kart graficznych z rodziny NVIDIA RTX 40. W tym wypadku nawet podczas uruchamiania gry w 4K i na wysokich ustawieniach możemy liczyć na genialną wydajność. Testy pokazują, że często otrzymujemy nawet kilkadziesiąt klatek więcej. To nie tylko lepsza grafika, ale i zupełnie nowy poziom komfortu podczas zabawy. O naszą wygodę zadba również NVIDIA Reflex. To technologia zapewniająca najniższe opóźnienia i najlepszą responsywność. Przyda się zdecydowanie podczas szybkich gier akcji i rywalizacji przez internet.

Coś dla twórców — NVIDIA Studio i nie tylko

Uwielbiasz tworzyć treści, edytować wideo lub streamować? Mamy też coś tutaj, czyli NVIDIA Studio, która pozwala wyciągnąć pełną moc układów graficznych w celu uzyskania najwyższej możliwej wydajności podczas renderowania i projektowania grafik czy wideo w 3D. To rozwiązanie sprawia, że twoja praca będzie jeszcze bardziej wyjątkowa, a na dodatek szybsza i efektywniejsza. A dla streamerów przygotowano z kolei dedykowany enkoder NVENC i NVIDIA Brodcast.

Prawdziwą wisienką na torcie w kontekście laptopa GIGABYTE AORUS 15 BKF jest jednak wykorzystanie RTX AI. Wyspecjalizowane rdzenie Tensor karty graficznej dają nam dostęp do nowego poziomu wydajności w grach, tworzeniu treści czy streamowaniu. Każde pole, w którym zadziała nasza karta graficzna będzie jeszcze lepiej zagospodarowane, dzięki dodatkowej mocy i potędze sztucznej inteligencji w karcie graficznej NVIDIA RTX 40.

NVIDIA na święta, czyli GeForce Holiday

Zakup nowego laptopa to obecnie świetny pomysł, aby tanio i szybko wkroczyć do świata najnowszych gier. Co więcej, warto zrobić to już teraz, bowiem jak już wspominaliśmy, w okresie świąt Bożego Narodzenia trwa specjalna promocja, czyli GeForce Holiday. To idealna okazja, aby w pełni wsiąknąć w erę ray tracingu, RTX AI i innych nowinek NVIDII sprawiających, że granie jest zwyczajnie lepsze.

Źródło: Materiał powstał we współpracy z GIGABYTE oraz NVIDIA.