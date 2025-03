Kultowa gra akcji za niecałe 10 złotych. Świetna okazja na PC

Nie ma w co grać? Jeśli tak, to świetnie się składa, bo mamy dla Was ofertę nie do odrzucenia. Jeśli nie mieliście nigdy okazji zagrać w prawdziwego klasyka gatunku akcji od 3D Realms, to teraz jest na to czas. Mowa tutaj o pierwszym Shadow Warrior, który otrzymał aż 94-procentowy rabat wersji na Steam!

Świetna okazja na PC. Shadow Warrior za mniej niż 10 złotych

W sklepie Instant Gaming możecie aktualnie zgarnąć remake Shadow Warrior za niecałe 7 złotych. Dla niewtajemniczonych: mowa tutaj o pierwszoosobowej grze akcji. Jest to remake, za którego stworzenie odpowiada studio Flying Wild Hog. Poznamy historię Lo Wanta, mistrza sztuk walki. Został on zatrudniony przez korporację Zilla Enterprises, aby odnaleźć legendarne ostrze Nobitsura Kage.

Jeśli chcielibyście zagrać w coś innego, polecamy Wam również The Expanse: A Telltale Series, które możecie kupić o ponad 100 złotych taniej, też w wersji przeznaczonej na platformę Steam. Szczegóły możecie znaleźć w naszej osobnej wiadomości. Jeżeli natomiast, jak wielu innych graczy, macie problemy z najnowszym Monster Hunterem, to zapraszamy Was tutaj, gdzie znajdziecie promocje na pozostałe części oraz dodatki.

Źródło: Instant Gaming