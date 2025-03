Ponad 100 zł taniej niż na Steam. Gra ze świetną fabułą na podstawie serialu w niskiej cenie

Pierwotnie The Expanse zadebiutowało dzięki stacji Sci Fi, lecz po trzech sezonach postanowiono zakończyć produkcję. Świetnie przyjęta przez fanów science-fiction i wszelkiego rodzaju space oper produkcja powróciła za sprawą Amazon Prime Video. Szczerze zachęcam do nadrobienia – jeśli jeszcze tego nie zrobiliście – ale nie trzeba znać doskonale książek czy serialu, aby móc docenić produkcję uznanego studia Telltale Games.

Promocja na grę The Expanse

Telltale Games zasłynęło growymi adaptacjami innych popularnych serii, jak choćby The Walking Dead, Batman czy komiksowego cyklu Wolf Among Us. Pod względem jakości tytuły te się mocno od siebie różnią, ale zdecydowanie jednym z ciekawszych jest właśnie The Expanse. Nie tylko dlatego, że to po prostu narracyjna przygodówka mocno stawiająca na fabułę, lecz przede wszystkim z powodu dość naturalnej ewolucji męczącej wcześniej formuły tytułów tego producenta.

Pod względem mechanik mamy tu jednak do czynienia ze swego rodzaju powtórką z rozrywki, choć znacznie ulepszoną. Znów główny nacisk postawiono na fabułę, więc jest to gra, w której będziemy tyle samo grać, co oglądać. W międzyczasie wybierzemy się na swobodną eksplorację, m.in. dryfując w przestrzeni kosmicznej.

Doświadcz ekscytującego uniwersum The Expanse jak nigdy dotąd w najnowszej przygodzie Telltale, The Expanse: A Telltale Series. Wciel się w rolę Caminy Drummer i eksploruj niebezpieczne i niezbadane krańce Pasa na pokładzie Artemis. Od zbierania wraków statków w środowisku zerowej grawitacji, przez przetrwanie buntu, po walkę z przerażającymi piratami, dokonujesz trudnych wyborów i ujawniasz determinację Caminy Drummer w tej najnowszej przygodzie Telltale. – czytamy w opisie produkcji

Ten growy serial składa się z pięciu „odcinków” (czy raczej epizodów) i decydując się na zakup, dostajemy od razu wszystko. Warto tym bardziej, że w oficjalnej dystrybucji na Steam gra ta kosztuje 114,99 zł, czyli ponad 100 złotych więcej.

Źródło: Instant-Gaming