Kratos stanął na ringu WWE. Takiego „cosplay’u” jeszcze nie grali

Na Planecie Gracza niejeden raz mogliście zobaczyć już wiele niesamowitych cosplay’ów. Dziś przychodzę do Was z kolejną ciekawą kreacją, która pojawiła się podczas WWE NXT Halloween Special. Jak Wam się podoba Kratos w takim wykonaniu?

W Boga Wojny wcielił się amerykański wrestler Tommaso Ciampa i trzeba przyznać, że jego wariacja na temat postaci Kratosa robi wrażenie. Jestem jednak praktycznie pewien, że nie ucharakteryzował się tak sam. Warto nadmienić, że nie jest to przełożenie postaci 1:1, a raczej Kratos wystylizowany na fana sportowca. Rzućcie okiem, jak efektownie wszedł na ring:

Nie obyło się także bez innych różnic, między innymi do zmiany koloru charakterystycznej w oryginale czerwonej farby ułożonej w znak omega. Być może jest to kwestia ewentualnych praw do wizerunku bohatera znanego z serii ekskluzywnej dla konsol PlayStation. Mimo to i w takiej formie całość prezentuje się świetnie. Na dodatek sylwetka Ciampy wydaje się być bardzo podobną do ciała Kratosa, a wrestler nawet nie musiał używać sztucznej brody.

A Wam jak się podoba Bóg Wojny w takim wydaniu? Mi przypadł do gustu i zdecydowanie chwalę pomysł na odwzorowanie właśnie tej postaci przez Tommaso.