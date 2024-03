Koniec gier w pudełkach. Oto Xbox Series X bez napędu na płyty

Microsoft szykuje się coraz mocniej do wprowadzenia nowej konsoli na rynek. W sieci pojawiły się zdjęcia mające przedstawiać nowy sprzęt tej firmy. To najpewniej Xbox Series X, ale w wersji cyfrowej. Oznacza to, że gdy Sony opracowuje model Pro swojego PlayStation 5, to zielona konkurencja chce zawalczyć o graczy preferujących gry w formie cyfrowej. Czym ma charakteryzować się nowa konsola?

Xbox Series X bez napędu. Nowa konsola Microsoftu?

Nie od dziś wiadomo, że Microsoft coraz mocniej romantyzuje z cyfrowymi wydaniami gry. Na skutek niedawnych zwolnień całkowicie zlikwidowano zespół odpowiadający za fizyczne wydania produkcji, a firma wysyła nam pewne sygnały, jakoby to dystrybucja cyfrowa była ich głównym celem. Rynek gier się zmienia i to samo poniekąd może nam sugerować Sony. Tym razem jednak skupmy się na nowym Xboksie, który chce stworzyć nową maszynkę do usługi Game Pass i nie tylko.

Do sieci wyciekły zdjęcia prawdopodobnie przedstawiające nową konsolę Xbox Series X. Co ciekawe, charakteryzuje ją nie tylko brak napędu na płyty, ale także biały kolor obudowy. Nawiązuje tym samym do podstawowego modelu Series S, który również jest pozbawiony czytnika wydań fizycznych.

Rzućcie okiem na fotki:

Tył konsoli praktycznie nie różni się od dotychczas znanej wersji. Są wszystkie podstawowe złącza, możliwość podpięcia rozszerzenia pamięci i tym podobne. Tak naprawdę jedyna różnica względem znanego nam X’a to brak napędu i biały kolor.

No dobra, a w takim razie, na czym polegać by miała różnica między S-ką a nowym, wyłącznie cyfrowym Xboksem? Chodzi oczywiście o wydajność. Doskonale wiemy, że Xbox Series S jest najsłabszą spośród konsol obecnej generacji. W tym wypadku nowy Xbox bez napędu byłby nieco tańszy od swojego pierwowzoru (podstawowego X), ale dawałby tę samą wydajność w grach.

Źródło: https://exputer.com/news/xbox/white-digital-xbox-series-x-photos/