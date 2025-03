Zgodnie z uwielbianą przez graczy tradycją, w internetowym sklepie Epic Games Store udostępniono dziś nową grę całkowicie za darmo. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, przypominamy, że w międzyczasie możecie sprawdzić aż 9 nowych darmowych premier na platformie Steam, o których pisaliśmy w osobnej wiadomości. Jest tam coś dla fanów retro, czy też coś dla fanów bullet hell. Warto sprawdzić!

Gra za darmo w Epic Games Store. Mortal Shell

Jeśli natomiast chodzi o dzisiejszą darmówkę, tym razem możemy całkowicie za darmo dodać do swojej biblioteki grę Mortal Shell, czyli debiutancki projekt studia Cold Symmetry. To dość brutalne RPG akcji typu soulslike, które wystawi nasz zdrowy rozsądek i odporność umysłu na próbę. Przenosimy się tutaj do mrocznego świata rodem z horrorów, gdzie ludzka cywilizacja jest już tylko ruinami z przeszłości.

Na odkrycie czekają zaginione szczątki pokonanych wojowników. Gracz może je zbudzić i przejąć ich ciała, opanując unikalne style walki. Pojedynki mają charakter zręcznościowy i zarazem strategiczny. Każdy przeciwnik jest bowiem poważnym zagrożeniem i zarazem naszym potencjalnym końcem. Twórcy dali nam dostęp do arsenału różnych broni, a także do zaklęć ofensywnych. Warto zaznaczyć, że kampania fabularna dla jednego gracza jest nieliniowa, więc mamy tutaj swobodę w przypadku kolejnych celów.

Produkcję możecie już dodawać do swojego konta Epic Games Store. Oprócz tego możemy odbeirać pakiet Anniversary Party Favor do gry World of Warships. Oferta jest ważna do 20 marca do godziny 16:00 czasu polskiego – wówczas pobierzemy za darmo Jurassic World Evolution 2.

Źródło: Epic Games Store