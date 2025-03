9 zupełnie nowych premier za darmo na Steam. W co warto zagrać bez opłat?

Z oczywistych względów nie liczcie na tytuły AAA ani nawet inne, większe projekty. Mówimy o grach niezależnych, choć nie oznacza to, rzecz jasna, że złych. Ich jakość może się mocno od siebie różnić, więc polecam po prostu przejrzeć listę i wybrać z niej coś samodzielnie. W razie czego warto również pamiętać o odebraniu ostatniej gry za darmo od Epic Games Store.

Nowe gry za darmo na Steam:

Jeśli sam miałbym wybrać z tej listy, powiedzmy, trzy tytuły, które wydają się najciekawsze, zdecydowanie postawiłbym na Super Multitasking GO. Nie jest to klasyczna gra wideo, a raczej swego rodzaju cyfrowa symulacja znanych dobrze tytułów z kartridży. Sęk w tym, że możemy grać w aż 4 minigry… naraz. Tak, dobrze czytacie, w tym samym momencie. Brzmi jak coś szalonego, ale ma w sobie klimat mogący idealnie wkomponować się w gusta fanów retro.

Z pewnością wybrałbym również Avoidy Virus. Mam niestety z tą grą pewien problem. To tytuł przeznaczony do rozgrywki wieloosobowej, więc jeśli nie będzie odpowiednio dużo graczy, raczej szybko zakończy żywot. A w praktyce dostaniemy całkiem ciekawy miks kooperacyjnej gry PvP, w którym albo musimy zakazić graczy jako wirus, albo wytrzymać bez infekcji do końca meczu.

Finalnie zainstaluję również Call of the Abyss, niezależnego shoot’em up’a bullet hell stworzonego w zaledwie jeden weekend. Ten niewielki projekt idealnie naśladuje mechaniki, za które gracze tak mocno pokochali choćby Vampire Survivors. Może i rewolucji tu nie ma, ale czy naprawdę musi być?

Źródło: Steam