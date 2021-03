Czekasz na nowy projekt Kojimy? Jeśli tak, szykuj się na zapowiedź

Hideo Kojima ma w zanadrzu świetną niespodziankę dla swoich fanów. Współpracownik słynnego dewelopera potwierdził w wywiadzie, że niedługo ujrzymy zapowiedź nowego projektu.

Długo już czekamy na zapowiedź nowego projektu Hideo Kojimy. Znany Japończyk uraczył nas Death Stranding pod koniec 2019 roku i od tej pory gra otrzymała PeCetowy port oraz kilka sporych aktualizacji. To właściwie pewne, że milczenie Kojimy wreszcie dobiegło końca.

Kojima szykuje zapowiedź swojej nowej gry

Współpracujący z Hideo od wielu lat Yoji Shinkawa udzielił wywiadu dla portalu Al Hub. Artysta został w nim zapytany o ewentualne wskazówki odnośnie najnowszego projektu. Shinkawa powiedział wprost, że nowy twór deweloperów zostanie ogłoszone już bardzo niedługo. Nie doczekaliśmy się konkretów, ale oznacza to, że KojiPro ma już coś do zaprezentowania.

O tym, że studio pracuje nad nowym projektem wiemy już od zeszłego roku. Wówczas kompozytor pracujący z Kojimą potwierdził, że nagrywa nowe utwory do ścieżki dźwiękowej do nieogłoszonego projektu. Co więcej, na zdjęciu z nagrywek mogliśmy ujrzeć samego Hideo. Nie ma więc mowy o pracy dla innego producenta.

Oczywiście na ten moment nie znamy absolutnie żadnych konkretów. Jest jednak kilka wskazówek zdradzających, nad czym może pracować Kojima.

Czym jest nowy, tajemniczy twór Kojimy?

W sieci bardzo głośno mówi się o odświeżonej wersji Death Stranding na PlayStation 5. Nie ma co ukrywać, takie wydanie gry jest bardzo prawdopodobne. Na PC udało się uzyskać bardzo dobrze zoptymalizowany port, więc wydanie dodatkowej wersji na next-gena Sony nie powinno być większym problemem. Potwierdzają to również przecieki.

Death Stranding: Extended Edition poza ulepszeniami oprawy miałoby rzekomo dorzucić nową zawartość fabularną. Znając Kojimę wcale by mnie to nie zdziwiło, choć myślę, ze Yoji Shinkawa wspomniał o zapowiedzi innego projektu. Jest on dyrektorem artystycznym w studiu i stawiałbym, że skupia się na zupełnie nowej grze.

O ile nie wiemy jak zaawansowane będzie Extended Cut, to wątpię, aby Kojima wrzucił doń tak wiele świeżej zawartości, że musiałby angażować do tego cały zespół. Podejrzewam, że Japończyk pracuje nad czymś zupełnie nowym, a część Kojima Productions w międzyczasie opracowuje rozszerzone Death Stranding.

Mimo wszystko, to tylko domysły. Kojima słynie z zaskakiwania graczy i może się okazać, że zamiast rozszerzonej wersji gry otrzymamy coś na wzór Death Stranding 1.5. Nadal jednak mam nadzieję, że w międzyczasie powstaje już całkiem nowa gra dewelopera.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.