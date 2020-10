Studio Kojima Produductions może pracować nad świeżym projektem. Kompozytor pracujący dla deweloperów podzielił się ciekawostką.

Death Stranding okazało się sporym sukcesem. Gra Hideo Kojimy zebrała wysokie oceny i przypadła do gustu sporej części graczy, choć niektórzy z nich nie dali się ponieść oryginalnemu konceptowi produkcji. O jej kontynuacji mówi się już od jakiegoś czasu i nawet sam Hideo parokrotnie o niej wspominał.

Właśnie otrzymaliśmy kolejne potwierdzenie tego, że studio Kojimy pracuje nad czymś dużym. Oto zdjęcie, którym podzielił się na Twitterze kompozytor Ludvig Forssell. Kryje się na nim pewien znany jegomość.

That is literally Kojima pic.twitter.com/MyJvpKWKFo — Benjamin ‘Camry’ L. #BLM (@realbcousin100) October 21, 2020

Choć niektórzy komentujący post mają wątpliwości, to jest to z pewnością Hideo. Mężczyzna uchwycony na zdjęciu ma bardzo podobny styl ubioru do wspomnianego producenta, identyczną fryzurę, nosi okulary i nawet tak samo gestykuluje. „Kciuk w górę” to dość częsty motyw zdjęć Hideo.

Forssell zdradził przy okazji, że trwają nagrania ścieżki dźwiękowej do nowego projektu Kojima Productions. Może być to Death Stranding 2, ale też coś zupełnie innego. Plany studia są niejasne.

Sam Ludvig Forssel współpracuje z Hideo od dłuższego czasu. Skomponował ścieżkę dźwiękową do Death Stranding i Metal Gear Solid V: Phantom Pain, a dodatkowo pracował nad muzyką do P.T.

Jakiegokolwiek projektu nie planowałby Kojima, to jednego możemy być pewni. Nie zobaczymy jego zapowiedzi w najbliższym czasie.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.