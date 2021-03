Next-genowe Death Stranding jest coraz bliżej. Zapowiedź podobno już niedługo

Znany insider twierdzi, że ulepszone wydanie Death Stranding jest już ukończone. Gra rzekomo oczekuje na prezentację i premierę.

Najnowsza gra Hideo Kojimy to bardzo udana produkcja. Sony jest zadowolone z wyników sprzedażowych, więc słynny Japończyk może spać i projektować spokojnie.

Tytuł do tej pory nie otrzymał next-genowej łatki i może to nieco dziwić. Na szczęście Kojima Productions podobno już ukończyło patch.

Death Stranding w wersji Extended z zapowiedzią w tym miesiącu?

Na forum ResetEra pojawił się ciekawy wpis użytkownika Navtra. Twierdzi on, że next-genowe DS powinno było zostać zapowiedziane na poprzedniej konferencji Sony. Aktualizacja rzekomo została już ukończona i oczekuje na zapowiedź. Navtra twierdzi, że najpewniej zostanie ujawniona w ciągu miesiąca.

To nieco dziwne, że Sony wstrzymuje się z zapowiedzeniem aktualizacji. Dodatkowo inni użytkownicy forum spekulują, że wydawca być może planuje większą konferencję w kwietniu. Byłoby to sensowne posunięcie tym bardziej, że dotychczas było za wcześnie na prezentacje takich hitów jak Horizon czy nowy God of War.

To jednak tylko plotki. O ile Navtra to wiarygodne źródło przecieków, tak wcześniej ujawniał informacje o serii Final Fantasy. Niemniej aktualizacja Death Stranding to właściwie pewniak. Prędzej czy później się jej doczekamy.

O wersji Extended Edition gry pisaliśmy już nieco wcześniej. Rozszerzone wydanie rzekomo nie jest jednak prostą łatką. Poza wsparciem dla next-genowych funkcji rzekomo otrzymamy większe lub mniejsze rozszerzenie fabularne. Tłumaczyłoby to stosunkowo długi czas produkcji.

Death Stranding potrzebuje aktualizacji na PS5

Rozumiem każdego, kto nie przepada za nowym tworem Kojimy. To mocno nietypowa, niekiedy dość nużąca produkcja. Nie można jej jednak odmówić tego, że wyróżnia się na tle innych wysokobudżetowych gier.

Wsparcie dla funkcji haptycznych i adaptacyjnych triggerów idealnie pasuje do koncepcji Death Stranding. Gra bazuje przecież na fizyce poruszania się, a wykorzystanie dodatkowych funkcji DualSense znacznie urozmaiciłoby długie podróże do celu.

Dodatkowo twór ten dużo traci na mniejszej płynności na konsolach. Grałem w DS zarówno na PS4 jak i na PC i stałe 60 FPS robi w tej grze sporą różnicę. Jeśli udałoby się utrzymać taką płynność przy rozdzielczości 4K, to byłbym wniebowzięty.

Jestem zresztą pewny, że się to uda. Nie jest to specjalnie wymagający tytuł. Powiem więcej – dziwię się, że PS4 Pro nie dało rady odpalić go w 60 klatkach na sekundę.

Mocno czekam na zapowiedź i z chęcią sprawdzę DS na nowej generacji z DualSense. Mam nadzieję, że Kojima wraz z zespołem faktycznie wzbogaci swoje nowe dzieło o dodatkową zawartość fabularną i dobrze wywiąże się z next-genowej łatki.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.