Klawiatura, myszka i słuchawki – jak nie wydać fortuny? Najlepsze zestawy do 250 zł

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Klawiatura, myszka i słuchawki to podstawa wyposażenia każdego gracza. Przygotowaliśmy siedem zestawów, które dobrze się Wam przysłużą, a przy tym nie kosztują fortuny.

Jeśli jako docelową platformę do grania wybraliśmy komputer, warto zaopatrzyć się w odpowiedni sprzęt. Odpowiednia klawiatura, myszka i słuchawki dla gracza często potrafią mocno wymęczyć nasz budżet, choć nie zawsze. Rynek akcesoriów gamingowych jest bardzo obszerny i na dobry zestaw sprzętu do grania nie musimy wydawać kilkuset złotych. Co więcej, cały komplet da się kupić za nawet przysłowiową stówkę.

W takim budżecie warto zastanowić się, na jakich tytułach zależy nam najbardziej. Jeśli najczęściej sięgamy po strzelanki, dobrze by było wybrać przyzwoitą myszkę. Grając w gry ze znajomymi warto mieć zestaw ze słuchawkami z dobrym mikrofonem. Dodatkowo jeśli przy okazji używamy naszego PeCeta do pracy lub nauki, przydałaby nam się wygodna klawiatura.

Akcesoria dla graczy często posiadają liczne udogodnienia, które pomagają użytkownikowi w odpowiednim dobraniu sprzętu do swoich preferencji. Przygotowaliśmy siedem zestawów dla gracza, które spełnią wszystkie podstawowe wymagania osoby poświęcającej czas rozgrywce, a przy tym nie kosztują małej fortuny. W każdym z nich znajdzie się klawiatura, myszka i słuchawki.

HAVIT 4w1 Gamenote KB501CM – 94 zł

HAVIT Gamenote KB501CM to dobra propozycja dla osób, które chcą zgarnąć pełen komplet akcesoriów w przystępnej cenie. W zestawie otrzymujemy wszystko to, czego potrzeba do rozpoczęcia rozgrywki na komputerze.

Efektowna, podświetlana klawiatura z anti-ghostingiem zapewni spory komfort zabawy. Sprzęt posiada całkiem sporą podstawkę pod nadgarstki, która nie pozwoli Waszym dłoniom się specjalnie zmęczyć. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na wiele przycisków funkcyjnych, które pomogą nam zapanować nad komputerem.

Ergonomiczna mysz również bez problemu spełni podstawowe wymagania każdego gracza. Pozwala ona na regulowanie czułości i osiągnięcie maksymalnie 2400 DPI. Przy okazji producent zadbał o estetyczne podświetlenie. Dodatkowo z HAVIT Gamenote KB501CM otrzymujemy podkładkę pod mysz.

W zestawie znajdziemy też słuchawki z mikrofonem. Komunikacja ze znajomymi w trakcie wirtyualnego meczu nie będzie większym problemem, a do tego słuchawki posiadają miękki pałąk, który pozwoli na utrzymanie wygody w trakcie dłuższych sesji z grami.

GEMBIRD GGS-UMG4-02 – 95 zł

Podobnie jak w przypadku poprzednika, tak i tu otrzymujemy kompletny zestaw niezbędnego sprzętu do grania. GEMBIRD GGS-UMG4-02 to propozycja dla graczy, którym nie zależy na podświetleniu wszystkich akcesoriów i cenią sobie bardziej kompaktowe urządzenia.

Klawiatura posiada podstawkę pod nadgarstki oraz specjalne nakładki na najważniejsze klawisze. Co więcej, znajdziemy na niej też klawisze multimedialne, które wspomogą nas przy obsłudze naszego PeCeta.

Mysz optyczna posiada sześć przycisków i obsłuży 2400 DPI. Naturalnie możemy regulować jej czułość, a niestandardowa bryła zwiększa wygodę jej użytkowania. W skład zestawu wchodzi również podkładka pod myszkę z obszytymi krawędziami.

Nie mogło też zabraknąć słuchawek. Te posiadają mikrofon, który będzie niezbędny przy graniu w drużynowe produkcje multiplayer. Dodatkowo o komfort posiadacza zadba regulowany pałąk z miękką poduszką.

REDRAGON RGB Gaming Combo 5 – 160 zł

Propozycja REDRAGON usatysfakcjonuje gracza, który angażuje się w różnego typu gry. Gaming Combo 5 to kompletny zestaw akcesoriów, które sprawdzą się dobrze w każdym tytule dostępnym na rynku.

Wyróżniająca się z tłumu klawiatura posiada ładne podświetlenie, które ułatwi nam grę, pracę i naukę wieczorową porą. Nie mogło zabraknąć podstawki pod nadgarstki, klawiszy multimedialnych i gamingowego designu.

Idealnym kompanem dla wymienionej wyżej klawiatury jest mysz REDRAGON. Producent zadbał o podświetlenie, regulowaną czułość myszy i dodatkowe klawisze, które możemy dowolnie przypisać w wybranej grze. Należy też wyróżnić oplot kabla, który pozwoli nam uniknąć ewentualnego zaplątania oraz podkładka pod mysz z obszytymi krawędziami.

Na koniec, słuchawki. W tych znajdziemy rzecz jasna mikrofon oraz pałąk z miękką gąbką. Gamingowy headset to obowiązkowy gość każdego stanowiska gracza i nie mogło go zabraknąć w tym zestawie.

MSI Clutch GM11, HAVIT Gamenote KB500L RGB i HAVIT H2232D – 206 zł

Wchodzimy na wyższą półkę cenową i tutaj też znajdziecie sprzęt, który spełni oczekiwania tych bardziej wymagających graczy. Ten zestaw dedykowany jest osobom, które cenią sobie jednolity design sprzętu oraz oczywiście komfort użytkowania.

Mysz MSI Clutch GM11 to wyjątkowo elegancki gryzoń o maksymalnej rozdzielczości 5000 DPI. Taka wartość powinna wystarczyć nawet najbardziej wymagającym użytkownikom. MSI zadbało też o oprogramowanie myszy, które pozwoli Wam na regulowanie podświetlenia, ustawienia makr i czułości.

HAVIT Gamenote KB500L RGB to również elegancka, a przy tym bardzo funkcjonalna klawiatura. Producent zaimplementował w niej klawisze multimedialne, a te służące do gry oraz pisania posiadają niestandardowy układ z wydłużonym Shiftem i Enterem. Obecność regulowanego podświetlenia nie powinna być żadnym zaskoczeniem w takim sprzęcie.

Druga propozycja od HAVIT w tym zestawie to słuchawki H2232D. Headset ten wyróżnia nowoczesny i estetyczny design, podświetlenie i spora gąbka na dola pałąka. Nie zapomniano też o niezbędnym w takich słuchawkach mikrofonie.

LOGITECH G102 Lightsync, TRACER Mecano i ROCCAT Syva – 232 zł

Sprzęt dla gracza ma to do siebie, że potrafi zajmować sporo miejsca. W tym zestawie znajdziecie akcesoria, które są bardziej kompaktowe, ale nie odstają zbytnio od swoich większych konkurentów pod względem funkcjonalności.

Mysz LOGITECH G102 Lightsync to już swoisty klasyk jeśli mówimy o myszkach dla gracza. Niewielki, ale wygodny gryzoń cechuje się wysoką jakością wykonania, minimalistycznym designem i dobrym sensorem optycznym. Regulowane w sterownikach producenta podświetlenie i DPI o maksymalnej wartości 8000 są miłym dodatkiem.

Tracer jest długoletnim bywalcem rynku sprzętu dla graczy. Firma cieszy się dobrą reputację w swoim segmencie cenowym i klawiatura Gaming Mecano jest jedną z ciekawszych propozycji tego producenta. To stosunkowo niewielki sprzęt, który stawia na funkcjonalność i dodatkowo oferuje też podświetlenie w kilku kolorach.

Nikt nie powiedział, że gracz musi posiadać pełnowymiarowe słuchawki. Dokanałowe Roccat Syva sprawdzą się idealnie, jeśli nie chcecie narażać swojej fryzury przy dłuższych sesjach i/lub preferujecie mniejsze słuchawki. Pomimo niewielkich rozmiarów, sprzęt ten posiada wbudowany mikrofon. Dodatkowym atutem jest płaski kabel, który pozwoli ograniczyć plątanie się przewodu.

MODECOM Volcano Shinobi 3327, REDRAGON K502, HAVIT GAMENOTE HV-H2239D – 233 zł

Dobra klawiatura, myszka i słuchawki to nie tylko wygoda, ale też wygląd. Ten zestaw spodoba się graczom, którym zależy na wyjątkowym designie, który jednak idzie w parze z dobrą jakością i funkcjonalnością.

Jeśli szukacie klawiatury z niskim skokiem klawiszy, REDRAGON K502 RGB jest właśnie dla Was. To cicha, estetyczna i bardzo wygodna klawiatura, która sprawdzi się bardzo dobrze nie tylko w trakcie rozgrywki, ale również pisania. Na dodatkowe wyróżnienie zasługuje też wielopoziomowe podświetlenie, anti-ghosting i możliwość zablokowania klawiszy Windows.

Mysz MODECOM Volcano Shinobi 3327 może prezentować się dość nietypowo, ale ma to swoje uzasadnienie. Dziury w obudowie sprawiają, że nasz gryzoń jest lżejszy i jeśli macie dość ciężkich myszek dla gracza, warto zainteresować się Volacano Shinobi 3327. MODECOM pokusił się też o efektowne podświetlenie i oplatany kabel.

HAVIT GAMENOTE HV-H2239D to słuchawki, które określiłbym mianem „futurystycznie eleganckich”. Design od razu wpada w oko i mimo gamingowego charakteru, jest wyjątkowo łagodny. Poza urodą, słuchawki oferują też wygodę oraz mikrofon o regulowanej długości, który przyda się w grach zespołowych.

ASUS TUF Gaming M3, MAD DOG GK500 i GENESIS Argon 100 – 239 zł

Ostatni zestaw to porcja sprzętu dla graczy, którzy szukają solidnych akcesoriów bez zbędnych dodatków. To solidne sprzęty od uznanych marek, które spełnią potrzeby każdej osoby, która szuka dobrego sprzętu do grania.

Mysz ASUS TUF Gaming M3 to lekka, wytrzymała i ergonomiczna propozycja. Sprzęt wyposażono w przełączniki Omron o żywotności ponad 20 milionów kliknięć. Do tego dołóżmy dobry sensor optyczny, teflonowe podkładki oraz przyjemne dla oka podświetlenie i otrzymamy wartego Waszej uwagi, komputerowego gryzonia.

MAD DOG GK500 ma w sobie właściwie wszystko, czego potrzebuje klawiatura dla gracza. Od solidnej, metalowej obudowy, przez oplatany przewód, aż po podświetlenie. To zdecydowanie jedna z ciekawszych propozycji w tym budżecie.

Firma GENESIS jest doskonale znana graczom i nie bez powodu. Solidny sprzęt w przystępnych cenach nie jest wcale czymś powszechnym na dzisiejszym rynku akcesoriów i jeśli poszukujecie niedrogich słuchawek do gier, Argon 100 będą bardzo dobrym wyborem. Lekka konstrukcja, mikrofon i pilot do sterowania głośnością dźwięku to bardzo miłe udogodnienia nie tylko jeśli gramy w gry.

Tekst powstał we współpracy z Media Expert.