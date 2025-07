Świetne gamingowe słuchawki 340 zł taniej. Ten sprzęt warto mieć

Masz dość szukania dobrych słuchawek do gier i ciągle kończysz z byle czym? No to teraz masz okazję zgarnąć konkretny sprzęt za znacznie mniejsze pieniądze.

Taniej i lepiej – JBL Quantum 600 na przecenie

W sklepie RTV Euro AGD ruszyła spora wyprzedaż, a jednym z wyróżniających się produktów są bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem JBL Quantum 600. Ich cena spadła z 819 zł do 479 zł, co oznacza aż 340 zł zniżki. Oferta obowiązuje do 31 lipca 2025, więc jeśli polujesz na solidne akcesoria gamingowe, to może być właściwy moment.

JBL Quantum 600 oferują technologię JBL QuantumSURROUND, która dzięki zaawansowanym algorytmom pozwala osiągnąć przestrzenny dźwięk 7.1. To oznacza, że bez trudu wyłapiesz każdy krok przeciwnika czy kierunek, z którego leci pocisk. Do tego dochodzą 50-milimetrowe neodymowe przetworniki, które dbają o czystość i głębię dźwięku, niezależnie, czy grasz w strzelankę, fantasy czy bijatykę.

Nie zabrakło też solidnego akumulatora. Jedno pełne ładowanie zapewnia nawet 14 godzin działania. Co ważne, ładowanie od zera do 100% zajmuje tylko 2 godziny. To sprawia, że sprzęt nadaje się zarówno na nocne posiedzenia, jak i szybki reset przed kolejnym meczem.

Słuchawki JBL Quantum 600 są dostępne online, ale można też sprawdzić ich dostępność w pobliskich salonach Euro RTV AGD. Jeżeli szukasz komfortowego modelu z dobrą jakością dźwięku i bezprzewodowym zasięgiem, ta okazja raczej się szybko nie powtórzy.

Źródło: RTV Euro AGD