Świetne słuchawki do PS5 i PS4 za jedyne 149 zł. Promocja już aktywna

Słuchawki do PS5 lub PS4 za 149 zł? Ta przecena to niemal 100 zł mniej niż zwykle! Bardzo dobra oferta na bardzo dobry sprzęt w RTV Euro AGD.

W sklepie RTV Euro AGD można teraz złapać porządną bezprzewodową perełkę dla graczy w znakomitej cenie. Chodzi o słuchawki Victrix Gambit z mikrofonem, które połączysz bez kabli z PS4 i PS5. Ich cena poleciała z 259 do jedynie 149 zł. W dodatku jest darmowa dostawa, a sprzęt może być u Ciebie już następnego dnia.

Tanie i dobre słuchawki do PS5 i PS4

Słuchawki oferują nie tylko Bluetooth i zamkniętą konstrukcję, która dobrze tłumi hałas, ale też całkiem sensowny mikrofon. Oznacza to, że nadają się zarówno do grania, jak i spotkań online czy słuchania muzyki. Dźwięk jest przestrzenny, z wyraźnym basem, a dzięki dynamicznej regulacji głośności na samych nausznikach, wszystko masz pod ręką bez kombinowania w menu konsoli.

Co więcej, długi czas pracy na baterii sprawia, że spokojnie można przejść przez kilka sesji gamingowych bez konieczności ładowania. A gdyby coś poszło nie tak z przewodem, to spokojnie, jest odłączany, więc łatwo go wymienić. Taki detal, a cieszy.

Nie da się ukryć, że w tej cenie trudno będzie znaleźć coś równie solidnego z pełną kompatybilnością z PlayStation i zestawem funkcji, które faktycznie mają znaczenie. To ciekawy sprzęt z gamingowym pazurem, który może spokojnie posłużyć jako główne słuchawki do grania, czatowania i oglądania.

Jeśli więc szukasz zestawu audio, który nie zrujnuje Twojego budżetu, a jednocześnie nie zawiedzie w kluczowym momencie meczu, to może być najlepsza okazja w lipcu. Promocja obowiązuje do 31 lipca lub do wyczerpania zapasów. Jak na wyprzedaż, to naprawdę kawał dobrej ceny.

Źródło: RTV Euro AGD