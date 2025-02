Warto nadrobić – Kingdom Come: Deliverance Royal Edition w niezwykle niskiej cenie

Mówimy o kompletnym wydaniu gry, zawierającym w sobie wszystkie do tej pory wydane DLC i kilka innych bonusów. Jest to historia na grubo ponad 100 godzin, jeśli tylko zechcecie poznać wszystko, co ten wyjątkowy średniowieczny świat ma do zaoferowania. W sam raz, aby przejść przynajmniej główną linię fabularną i później zagrać w szalenie pozytywnie ocenianą „dwójkę”!

Zaznaczę tylko, że ci, którzy mają już na koncie epilog „jedynki”, mogą skusić się na drugą część taniej. Promocyjne ceny znajdziecie w tym artykule.

Kod na grę otrzymacie w wersji na Steam.