Kingdom Come: Deliverance 2 to wielki sukces. Tysiące graczy na Steam, a liczby ciągle rosną

Premiera gry Kingdom Come: Deliverance 2 to nie tylko jedno z najważniejszych wydarzeń lutego, ale i najpewniej całego roku. Wyczekiwany sequel rozbudzał wyobraźnię graczy już od jakiegoś czasu, a po wydaniu okazało się, że twórcy stanęli na wysokości zadania. Po puli pozytywnych ocen nadszedł czas na liczby od graczy. A tych jest naprawdę sporo, co potwierdza Steam.

Kingdom Come: Deliverance 2 na Steam – liczba graczy szokuje

Po serii świetnych ocen przyszedł czas na sprawdzenie, jak do Kingdom Come: Deliverance 2 podchodzą sami gracze. Okazuje się, że jest podobnie entuzjastycznie, jak w przypadku recenzentów. Gra cieszy się olbrzymią popularnością, a wynik na platformie Steam tylko to potwierdza. Na czas pisania tego tekstu szczytowy wynik osiągnięty został na poziomie 159 tysięcy jednocześnie grających osób. W tym samym momencie w grze zalogowanych było ponad 120 tysięcy. Warto zaznaczyć, że liczby te pewnie wzrosną. Zazwyczaj w ciągu pierwszych kilku dni do puli graczy dochodzą osoby, które nie kupowały preorderu.

A to wszystko to i tak wynik jedynie pecetowy. Gra jest dostępna również na konsole Sony i Microsoftu, gdzie również wiele wskazuje na duże zainteresowanie. Sam zabieram się za ten tytuł dopiero dzisiaj, dlatego chętnie dorzucę swoją cegiełkę do fali popularności.

Zobacz też: Fani Xboksa nie mogą pogodzić się z Forza Horizon 5 na PS5. „To koniec pewnej ery”

Najnowsze dzieło czeskiego Warhorse Studios trafiło na rynek 4 lutego 2025 roku. Tytuł jest dostępny na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Gdzie najlepiej kupić grę? Tytuł na szczęście da się dorwać w dobrej cenie, na przykład w naszej promocji.

Źródło: SteamDB