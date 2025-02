Fani Xboksa nie mogą pogodzić się z Forza Horizon 5 na PS5. „To koniec pewnej ery”

Posiadacze konsol Xbox nie mogą pogodzić się z ostatnią decyzją Microsoftu. Firma poinformowała o nadchodzącym wydaniu gry Forza Horizon 5 na PS5, a miłośnicy rodziny „Zielonych” uznają to za koniec pewnej ery. Część z nich zdecydowała nawet, że więcej Xboksa nie kupią, skoro firma pozbywa się jednego ze swoich „filarów”.

Gracze narzekają na Forza Horizon na PS5…

…chociaż wcale nie chodzi o posiadaczy PlayStation, lecz rozgoryczonych miłośników Xboksa. Okazuje się, że wieści o wydaniu gry na kolejną platformę mocno rozzłościła część fanów. Zwłaszcza tych, dla których gra stanowiła pewien filar tego, co Microsoft tworzył przez lata. I w rzeczy samej tak było. Chociaż konsola traciła gry typowo na wyłączność (choćby na rzecz PC), to jednak 3 marki pozostawały z konsolą związane szczególnie. Halo, Gears of War i Forza właśnie.

Teraz, gdy gra wyścigowa zmierza na PS5, wielu fanów odebrało to jako cios w ich stronę. Na Reddicie nie brakuje komentarzy zwiastujących „koniec pewnej epoki”, a nawet koniec Xboksa jako takiego. Niektórzy sugerują, że od teraz będą grać jedynie na PC i next-genowym PlayStation.

Co sądzicie o takim podejściu do sprawy? Z jednej strony Microsoft może zakończyć tzw. wojny konsol, ale z drugiej doskonale wiemy, że gry na wyłączność były czymś wyjątkowym. Gracze nadal ich oczekują i z utęsknieniem czekają na kolejne premiery. Wydaje się, że te będą już dotyczyć jedynie PlayStation i Nintendo…

A wy co sądzicie o tej decyzji Microsoftu? Czy nadal będziecie zainteresowani ewentualnym zakupem kolejnej konsoli Xbox? Wiele mówi się o tym, że z taką polityką wydawniczą firma powoli będzie z produkcji sprzętu rezygnować. Kto wie, może faktycznie zostaną „tylko” producentem gier i oprogramowania…

