Kingdom Come: Deliverance 2 – gracze szukają lokacji z nadchodzącego DLC

Kingdom Come: Deliverance 2 szybko okazało się być gigantycznym sukcesem, zdobywając świetne recenzje i osiągając spektakularną sprzedaż. Mimo debiutu ledwie dwa tygodnie temu fani już doszukują się poszlak na temat miejsca akcji nadchodzącego DLC. Legacy of the Forge może pozwolić nam na odwiedzenie pewnej istotnej kuźni.

Co z DLC do Kingdom Come: Deliverance 2?

Najnowsze dzieło czeskiego Warhorse Studios jest na rynku relatywnie krótko, ale my już wiemy co nieco o nadchodzących nowościach. Udostępniona przed premierą roadmapa zawierała 3 pakiety DLC, które trafią do gry przed końcem roku. Fani zaczęli zastanawiać się, co konkretnie mogą zaoferować i jakie lokacje dzięki nim odwiedzimy. A tak się składa, że w Kuttenbergu, czyli głównej lokacji w grze sporo miejsc jest zablokowanych i niedostępnych.

To z kolei zwiększyło zainteresowanie fanów. Na forum Reddit pojawił się wątek sugerujący, że pewna część mapy może posłużyć za miejsce akcji DLC Legacy of the Forge. Całkiem prawdopodobne, że odwiedzimy w niej kuźnię ojca Henryka, która miała znajdować się w żydowskiej dzielnicy miasta. Pora chyba podszlifować nasze umiejętności rzemiosła, bo z pewnością się przydadzą.

Wiele wskazuje na to, że nadchodzący pakiet dodatków mocno powiększy liczbę lokacji, do których będziemy mogli się udać. Twórcy, co nie spodobało się wszystkim, zablokowali niektóre obszary najpewniej właśnie na poczet dodatkowej zawartości.

