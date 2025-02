Teraz są darmowe, a zaraz będą płatne. Ostatni moment na zdobycie dwóch gier na Steam

Na Steam da się znaleźć mnóstwo wartych uwagi darmowych gier. Od jakiegoś czasu gracze mogą też przypisywać do konta dema, które dają dostęp do… pełnych wersji. Prezentów jest tak naprawdę bez liku, a oto dwa kolejne! Zaznaczę jednak, że należy się delikatnie pospieszyć, bo twórcy nie zamierzają długo czekać i już niebawem będą wymagali płatności za te tytuły.

Prosta, choć z czasem wymagająca gra logiczno-zręcznościowa Orbital Cascade może nie zachwyci wielu fanów gier AAA, bo to zupełnie co innego. Mimo wszystko mówimy o niezłej produkcji dla fanów retro gier, bo to nowoczesne podejście do zasad znanych choćby z gry Zuma. Twórca, jak sam wskazuje w poście na Steam, pod koniec bieżącego miesiąca zamierza wypuścić pełną wersję, czym Orbital Cascade wyjdzie z wczesnego dostępu. Wiążę się to niestety z wymogiem płatności.

Kolejna gra, która porzuca segment free-to-play na rzecz produkcji premium to Drunken Wrestlers 2. Jak zresztą sam tytuł wskazuje, to wieloosobowa bijatyka oparta na fizyce, w której wcielamy się w „marionetkowych” zawodników MMA.

