Kingdom Come: Deliverance 2 bez tajemnic – oto nowy gameplay

Po pierwsze, materiał ma ponad 40 minut i dość obszernie pokazuje wiele elementów zabawy. Po drugie, wideo przedstawia rozgrywkę z samego początku gry. W ten sposób zobaczymy, co czeka Henryka na starcie jego nowej przygody i w jaki sposób zaczniemy grę. Robi się naprawdę ciekawie, dlatego jeżeli macie wolną godzinkę to zachęcam do przygotowania sobie herbaty, ciastek i zasiądnięcia do ekranu.

Gameplay z gry znajdziecie poniżej. Jest naprawdę ciekawy:

Premiera gry zbliża się do nas coraz szybciej – Kingdom Come: Deliverance 2 zadebiutuje już 11 lutego 2025 roku na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S. W tytuł czeskiego studia miałem okazję zagrać na tegorocznych targach Poznań Game Arena i przyznam, że gra zapowiada się znakomicie. Z jednej strony to ten sam mocarny i klimatyczny średniowieczny gigant, oferujący mnóstwo rozwiązań fabularnych i ciekawy gameplay. Z drugiej, gra prezentuje się fenomenalnie od strony wizualnej. Podczas zabawy widziałem chyba jeden z najładniejszych lasów w grach wideo. Oj, było na co popatrzeć!

Źródło: YouTube