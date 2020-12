Just Cause Mobile – chaos powraca, ale w nieoczekiwanej formie

Just Cause Mobile to najnowsza odsłona doskonale znanej serii. Szkoda tylko, że całkowicie zmienia dotychczasowe założenia gier Square Enix.

Seria Just Cause po świetnej trójce zaliczyła ogromny spadek jakości. JC4 w dniu premiery było praktycznie niegrywalne, produkcję dręczyła ogromna ilość błędów i słaba optymalizacja, a do wszystkiego doszła nieco męcząca już forma rozgrywki.

Square Enix najwyraźniej straciło już całkowicie pomysł na swoją markę, bowiem najnowsza odsłona wybuchowego cyklu to… Just Cause Mobile. Trailer gry możecie zobaczyć poniżej.

Cóż, wygląda to jak kolejna, prosta gra mobilna i chyba po prostu tym jest. Fani serii będą rozczarowani, ale zapewne tytuł ten znajdzie pewne grono miłośników. Niemniej to zdecydowanie nie jest ruch, który pomoże Square Enix w utrzymaniu serii Just Cause przy życiu.

Z trailera możemy wywnioskować, że to nieskomplikowana strzelanka z widokiem izometrycznym. Pojawiają się w niej charakterystyczne dla Just Cause elementy jak malowane na czerwono, wybuchowe obiekty, za których pomocą możemy siać chaos. Przy okazji w grze pojawi się system ulepszania przedmiotów i inne, znane z gier mobilnych mechaniki.

Square Enix zaznacza jednak, że nie zamierza kierować serii tylko i wyłącznie na urządzenia mobilne, więc w przyszłości możemy spodziewać się powrotu Rico Rodrigueza w pełnej formie.

Just Cause w mobilnym wydaniu ma być dostępne za darmo na urządzeniach z systemami Android i iOS. Gra zadebiutuje w 2021 roku.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.