Pierwszy zwiastun Jokera 2 już dostępny. Mroczny musical z Joaqinem Phoenixem i Lady Gagą

Film Joker 2, czyli jeden z najbardziej wyczekiwanych obrazów tego roku, dostał oficjalny zwiastun. Do tego obejrzymy go z polskimi napisami!

Gdy gruchnęła wieść, że Joker 2 naprawdę jest musicalem i to takim “na pełnej”, to wielu fanów poczuło się niezbyt pewnie. W końcu to drastyczne odstępstwo od tego, co oferowała pierwsza część. W tym szaleństwie może jednak być metoda.

Joker 2 na polskim zwiastunie!

W sieci, zgodnie z wcześniejszymi obietnicami, pojawił się już oficjalny, pierwszy zwiastun Jokera 2. Przypomnijmy tylko, że pełen tytuł filmu to Joker: Folie À Deux, z czego drugi człon oznacza “paranoję indukowaną”, czyli stan, w którym obłęd jednej osoby zaczyna także udzielać się drugiej. Jakże idealnie pasuje to do tej historii.

Na materiale zobaczycie odwtórców głównych ról, czyli Joaquina Phoenixa i Lady Gagę. Phoenix znów wcieli w tytułowego Jokera, za to Gaga wystąpi jako nowa wersja Harley Quinn. Bez zbędnego przedłużania, oto zwiastun.

Joker 2 zadebiutuje w polskich kinach 4 października 2024 roku. Bliżej premiery z pewnością możemy spodziewać się większej liczby materiałów promocyjnych. Jak na razie jest to pierwszy zwiastun, ale całkiem nieźle daje sobie radę z ukazaniem idei mrocznego musicalu, jakim właśnie jest.