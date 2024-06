Janusz Rewiński nie żyje. Kultowy Siara z Kilera zmarł w wieku 74 lat

Janusz Rewiński to niezwykle zasłużona postać dla rozwoju polskiej kinematografii, ale dał się poznać nie tylko jako świetny aktor, lecz również jako popularny satyryk czy nawet polityk, założyciel PPPP (Polskiej Partii Przyjaciół Piwa). Choć Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie ukończył w 1974 roku, na wielkim ekranie zadebiutował dopiero po 9 latach.

Janusz Rewiński w trakcie swojej długiej kariery wielokrotnie występował jako aktor dramatyczny i komediowy. Możecie kojarzyć go z wielu znanych sztuk z desek teatrów (m.in. z Teatru Polskiego w Poznaniu). Ceniono go także jako satyryka, a swoją dużą popularność mógł zawdzięczać występom w Kabarecie Olgi Lipińskiej. Filmografia Rewińskiego to przede wszystkim dwie części “Kilera”, czyli filmu uważanego dziś za jedną z najwybitniejszych polskich komedii. Grał tam postać Siary, kultową do dziś.

Co ciekawe, mógł wcielić się w rolę Ferdynanda Kiepskiego w serialu “Świat Według Kiepskich”, lecz finalnie odmówił, a na wcielenie się w tę postać zgodził się Andrzej Grabowski. Rewiński dał się również poznać w takich filmach i serialach jak “Tygrysy Europy”, “Ryś”, “Akademia Pana Kleksa” czy “Pierścień i Róża”.

Syn Janusza Rewińskiego, Jonasz, przekazał niestety w social mediach tragiczną wiadomość. Aktor zmarł w wieku 74 lat.

Pożegnanie, którego miało nie być💔

1 czerwca Tata stoczył walkę ze swoim stanem zdrowia. Niestety tym razem nie dał rady.



Przez wiele lat Tata dawał radość i uśmiech nie tylko nam, ale i wszystkim wokół.



Teraz świat jest jakby taki sam, ale uśmiechu nagle zabrakło.



