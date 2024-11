Posiadacze iPhone’ów słyszą głosy. Paranoja u użytkowników Apple

Nowa seria iPhone 16 trafiła w tym roku na półki sklepowe i w przypadku cen w Polsce jest co najmniej nieźle. Czy to jednak dlatego, że telefony są nawiedzone?

iPhone i dziwne głosy

W ostatnim czasie w sieci pojawiło się bardzo dużo doniesień od użytkowników sprzętu Apple. I dotyczy to najwyraźniej różnych iPhone’ów, nie tylko najnowszej wersji. Sytuacja, przynajmniej w teorii, może wynikać z istotnych problemów z bezpieczeństwem z najnowszym systemem iOS 18. To zresztą byłby kolejny gwóźdź do trumny tej wersji oprogramowania, która krytykowana była za zaskakująco dużą liczbę błędów i usterek. No albo chodzi o duchy.

Jeden z użytkowników Reddita podzielił się dość przerażającą historią. Kopał rośliny w ogródku, gdy postanowił zasięgnąć rady z internetu. Gdy jednak wziął swojego iPhone’a do ręki, usłyszał ludzkie głosy. Sprawdził, czy to nie żadna aplikacja w tle, czy film na YouTubie, ale nic takiego nie było włączone. Po bliższym przysłuchaniu się zrozumiał, że słyszy kierowcę, który rozmawia z kimś w trybie głośnomówiącym. Po kilku chwilach usłyszał odgłosy wypadku. Co ciekawe, sytuacja miała powtórzyć się po kilku dniach. Nagle, ni stąd, ni zowąd, usłyszał z telefonu głośne, męskie “CO JEST K****?!”, po czym wszystko umilkło.

W innym wątku pozostali użytkownicy dzielą się swoimi “przygodami”. W każdym przypadku chodzi o to, że słychać głosy ludzi, zazwyczaj w trakcie rozmowy z kimś przy telefonie. O ile niektórzy zasugerowali odwiedzenie egzorcysty lub sprawdzenie, czy w domu nie ulatnia się tlenek węgla, rozwiązanie może być bardziej przyziemne.

Sytuacja wywołała spore zainteresowanie, bo najwyraźniej użytkownicy iPhone’ów w wyniku dziwacznego buga słyszą innych ludzi korzystających ze swoich telefonów. To z kolei sugeruje, że doszło do kluczowego naruszenia systemu bezpieczeństwa. Apple nie wydało jeszcze komentarza w sprawie.

Źródło: Wccftech