Pod koniec bieżącego miesiąca na rynku zadebiutuje koreański konkurent serii The Sims, czyli inZOI. Kilka dni temu deweloperzy opublikowali nowy materiał z gry, w którym mogliśmy wziąć udział w niezwykle realistycznym spacerze po mieście Dowon. Filmik pokazał między innymi zmianę pory roku, a także zwyczajne życie mieszkańców. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, dziś – 19 marca – odbył się specjalny pokaz, podczas którego twórcy ujawnili cenę produkcji, a także plany dotyczące wsparcia po premierze.

Cena oraz plany rozwoju. Pokaz gry inZOI

Gracze są zachwyceni. Dlaczego? Tytuł został bowiem wyceniony na 39,99 dolara, czyli około 153 złotych. Jest to więc cena, którą zazwyczaj musimy zapłacić za regularny dodatek do The Sims. Co więcej, otrzymaliśmy zapewnienie, że aż do zakończenia okresu wczesnego dostępu wszystkie dodatki oraz aktualizacje będą udostępniane za darmo. Jak nietrudno się więc domyślić, społeczność jest bardzo zadowolona z tej informacji.

Oprócz tego ujawniono oczywiście tzw. rozkład jazdy. Według oficjalnych komunikatów, aktualizacje będziemy otrzymywać co 2 lub 3 miesiące. Pierwsza ma pojawić się już w maju, a na liście nowości znajdziemy m.in. kody, ulepszenia w systemie budowania czy kreatora, a także system adopcji. W sierpniu otrzymamy natomiast pierwszy dodatek (czy raczej DLC) pod tytułem Kucingku. DLC wprowadzi do gry zupełnie nowe miasto inspirowane południowo-wschodnią Azją. Wówczas pojawi się też kolejny patch.

To samo będzie w październiku i grudniu, a wśród nowości można wyróżnić kolejne ulepszenia, aktualizacje dla modyfikacji, a także nowe ubrania czy meble. Krótko mówiąc, Krafton ma naprawdę ambitne plany względem symulatora życia. Czy inZOI faktycznie ma szansę na zajęcie miejsca The Sims? Zobaczymy!

inZOI trafi do wczesnego dostępu na platformie Steam już 28 marca. Jakiś czas temu Krafton ujawnił wymagania sprzętowe. Więcej szczegółów mamy poznać 19 marca podczas specjalnego pokazu deweloperskiego, gdzie twórcy ujawnią cenę gry, a także plany dotyczące DLC oraz wsparcia po premierze.

Źródło: Krafton / YouTube