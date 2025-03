inZOI to nadchodzący symulator życia od koreańskiego studia Krafton. Produkcja rzuciła rękawice serii The Sims, co oczywiście spowodowało, że gracze są bardzo podekscytowani. Gra zapowiada się przede wszystkim ambitnie, zaś głównym celem twórców jest tutaj dostarczenie realistycznych doświadczeń życiowych.

W związku z tym, że już niedługo odbędzie się premiera tytułu w ramach wczesnego dostępu na Steam (Steam Early Access), deweloperzy postanowili udostępnić pełne wymagania sprzętowe dla komputerów osobistych. Poniżej możecie oczywiście znaleźć poszczególne konfiguracje.

inZOI z oficjalnymi wymaganiami sprzętowymi

Minimalne wymagania sprzętowe

SYSTEM OPERACYJNY: Windows 10/11 64-bitowy

wersja 12 MIEJSCE NA DYSKU: 40 GB

Średnie wymagania sprzętowe

SYSTEM OPERACYJNY: Windows 10/11 64-bitowy

wersja 12 MIEJSCE NA DYSKU: 50 GB

Zalecane wymagania sprzętowe

SYSTEM OPERACYJNY: Windows 10/11 64-bitowy

wersja 12 MIEJSCE NA DYSKU: 60 GB

Wysokiewymagania sprzętowe

SYSTEM OPERACYJNY: Windows 10/11 64-bitowy

wersja 12 MIEJSCE NA DYSKU: 75 GB

Jak więc widać powyżej, mamy tutaj do czynienia z dość wysokimi wymaganiami sprzętowymi. Deweloperzy tłumaczą jednak, że, w przeciwieństwie do serii The Sims, ich produkcja skupia się na realizmie wizualnym i dodatkowo powstaje na silniku graficznym Unreal Engine 5.

inZOI – wczesny dostęp

Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się również, że inZOI zadebiutuje na rynku już 28 marca w ramach wspomnianego wczesnego dostępu. Nastąpi to dokładnie o godzinie 1:00 w nocy czasu polskiego. W dniu ujawnienia daty premiery otrzymaliśmy także sporo nowych materiałów. Pozostaje jedynie czekać na debiut i zobaczyć, czy ostatecznie seria The Sims faktycznie otrzyma (wreszcie!) porządnego konkurenta. Takowy nie pojawił się bowiem przez całe 25 lat istnienia cyklu Electronic Arts.

Źródło: Krafton