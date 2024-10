Idealny Internet do gamingu? Dowiedz się, na co zwrócić uwagę!

Wybór idealnego Internetu do gamingu to decyzja, która bezpośrednio wpłynie na Twoje doświadczenia z gry. Aby cieszyć się płynną rozgrywką bez opóźnień i zakłóceń, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych parametrów technicznych – zobacz, o jakich warunkach mowa.

Prędkość Internetu – klucz do płynnej rozgrywki

Im wyższa przepustowość, tym szybciej przesyłane są dane między serwerem a urządzeniem – jest to niezbędne do synchronizacji akcji w czasie rzeczywistym. Co ciekawe, wpływ na Twoją kontrolę nad postaciami i reakcję na zdarzenia w grze ma również niska latencja, czyli opóźnienie przesyłu danych (tak zwane lagi).

Niskie opóźnienia – jak uniknąć lagów w grach?

Niskie opóźnienia w transmisji danych to jeden z najważniejszych czynników wpływających na jakość rozgrywki online. Zwróć uwagę na poniższe aspekty:

stabilność połączenia internetowego – wykorzystanie łącza przewodowego (Ethernet) zamiast Wi-Fi znacząco redukuje zmienność sygnału, przekładając się na niższe opóźnienia;

– wykorzystanie łącza przewodowego (Ethernet) zamiast Wi-Fi znacząco redukuje zmienność sygnału, przekładając się na niższe opóźnienia; optymalizacja sieci domowej – ograniczenie liczby jednoczesnych połączeń oraz wyłączenie urządzeń generujących duży ruch sieciowy (np. streaming, pobieranie dużych plików) zdecydowanie minimalizuje przeciążenie łącza;

– ograniczenie liczby jednoczesnych połączeń oraz wyłączenie urządzeń generujących duży ruch sieciowy (np. streaming, pobieranie dużych plików) zdecydowanie minimalizuje przeciążenie łącza; aktualizacja oprogramowania sprzętowego – regularne aktualizacje routera oraz kart sieciowych zwiększają wydajność i bezpieczeństwo połączenia;

– regularne aktualizacje routera oraz kart sieciowych zwiększają wydajność i bezpieczeństwo połączenia; wybór serwera gry – łączenie się z najbliższym geograficznie serwerem zmniejsza drogę, jaką muszą pokonać dane (redukuje to opóźnienia w rozgrywce).

Stabilność połączenia – koniec z niespodziewanymi przerwami w rozgrywce!

Stabilność połączenia internetowego jest niezbędna, aby uniknąć niespodziewanych przerw w grze, które mogą znacząco wpłynąć na Twoje wyniki. Regularne spadki sygnału czy chwilowe utraty połączenia prowadzą do frustracji i mogą zniweczyć cały wysiłek włożony w rozgrywkę.

Warto korzystać z niezawodnego łącza, które zapewni stałą przepustowość oraz minimalizuje interferencje w sieci domowej.

Upload też ma znaczenie!

W kontekście gier online upload, czyli prędkość wysyłania danych, jest równie ważny co download. Wysoka prędkość wysyłania ma szczególne znaczenie w grach, gdzie szybkość przekazywania informacji do serwera decyduje o płynności rozgrywki i Twojej responsywności. Przykładowo, kiedy oddajesz strzał, informacja o Twojej akcji musi natychmiast trafić do serwera, aby była zsynchronizowana z innymi graczami. Im szybciej serwer otrzyma te dane, tym mniejsze opóźnienie, a Twoje reakcje będą dokładniejsze. Przełoży się to na płynność rozgrywki i Twoją skuteczność w czasie rzeczywistym, a tym samym – lepszą zabawę. J

Niski upload opóźnia m.in.:

synchronizację postaci w czasie rzeczywistym;

przesyłanie komend i poleceń do serwera;

stabilność połączenia podczas gry zespołowej.

Najlepszy Internet dla graczy – zdecydowanie światłowód!

Internet światłowodowy to obecnie najlepsze rozwiązanie dla graczy, które zapewnia nie tylko niezwykle wysoką prędkość pobierania (od 100 Mb/s do nawet 2 Gb/s), ale także stabilne połączenie i minimalne opóźnienia.

Dzięki światłowodowi możesz cieszyć się płynną rozgrywką bez przerw oraz zakłóceń – to szczególnie istotny aspekt w przypadku gier sieciowych, gdzie liczy się każda milisekunda. Odpowiednia prędkość uploadu dodatkowo gwarantuje szybkie przekazywanie informacji do serwera, wpływając na Twoją responsywność w grze i jakość komunikacji z zespołem.

Jeśli zależy Ci na maksymalnej wydajności i stabilności połączenia, sprawdź Internet światłowodowy od Plusa. Dostępna jest także specjalna oferta dla studentów, która umożliwia skorzystanie z oferty już od 19 zł miesięcznie przy umowie na 12 miesięcy (jeśli dokupisz lub posiadasz ofertę telefoniczną lub TV). To idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie zarówno jakość połączenia, jak i atrakcyjną cenę!

Źródło: Materiał Partnera – Plus.pl