Intergalactic: The Heretic Prophet to nadchodząca gra od Naughty Dog, która od pierwszej zapowiedzi wzbudziła spore kontrowersje. Tytuł z charakterystyczną bohaterką w roli głównej nie spodobał się części graczy, którzy szybko zaczęli obrzucać produkcję błotem. Dłużna nie pozostała im sama aktorka, która postanowiła odpowiedzieć na zaczepki i hejt w sieci.

Gwiazda Intergalactic nie bierze jeńców

Po opublikowaniu trailera gry Intergalactic: The Heretic Prophet w sieci zawrzało. Choć była to pierwsza zapowiedź gry od Naughty Dog, wielu osobom wystarczył jeden trailer, aby wieszać na niej psy czy oskarżać o “woke” i obrzucać innymi popularnymi ostatnio hasłami. Jednym z powodów było to, że główną postacią jest… kobieta. Ja wiem, brzmi to absurdalnie — ale tak się faktycznie stało. Aktora wcielająca się w bohaterkę gry, czyli Tati Gabrielle nie pozostała hejterom dłużna.

Przy pomocy swoich social mediów zaczęła otwarcie wyśmiewać tych, którym nie pasuje “główna rola kobieca” w grze. Opublikowała m.in. satyryczny obrazek ukazujący jej bohaterkę i Ciri z Wiedźmina 4, którą również spotkał spory hejt. Poza udostępnianiem grafiki nie obyło się bez pstryczka w nos – “wkurzyliście się?”:

Tati Gabrielle who plays Jordan in Intergalactic: The Heretic Prophet via her Instagram stories 😂😂



“You mad bro?” pic.twitter.com/s4x964fXJi — DomTheBomb (@DomTheBombYT) December 22, 2024

Mimo pełnych jadu opinii w sieci nowa gra od Naughty Dog jest jedną z tych najbardziej wyczekiwanych przez graczy PlayStation 5. Prace nad tytułem rozpoczęły się jeszcze w 2020 roku, jednak na pewno nie bez wpływu na nie pozostała pandemia. Chociaż nie znamy dokładnej daty premiery, to możemy oczekiwać debiutu jeszcze w 2025 roku. Już teraz wiemy, że będzie to naprawdę mocny rok dla posiadaczy nowej generacji od Sony. A czy wy czekacie na nowe dzieło twórców m.in. Uncharted i The Last of Us?

