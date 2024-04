Apokalipsa zombie w dowolnym miejscu na świecie. Zagrajcie za darmo w polską grę

Infection Free Zone to dość wyjątkowa gra wideo, która łączy koncepcję walki z zombie i przetrwania z realistycznymi mapami w stylu… Microsoft Flight Simulator.

Tytuł już teraz trafił do wczesnego dostępu na Steam. Obecnie nie zbiera samych pozytywnych ocen, ale przecież powinno być tylko lepiej, prawda?

Infection Free Zone to wyjątkowa gra o zombie

Pomysł stojące za Infection Free Zone jest w zasadzie niepowtarzalny. W całym swoim sednie to survivalowa strategia połączona z city builderem, w której pokierujmy ocalałymi po apokalipsie zombie. Klasycznie w takich przypadkach przyjdzie nam szabrować budynki, walczyć z nieumarłymi, eksplorować, rozszerzać bazę, a także kontaktować się z innymi ludźmi, z których część może nie mieć wcale dobrych zamiarów.

To, co przede wszystkim wyróżnia produkcję warszawskiego Jutsu Games, jest zaoferowanie piaskownicy obejmującej w zasadzie każdą większą metropolię na świecie. Deweloperzy skorzystali z serwisu OpenStreetMap. Dzięki temu gracz może wybrać np. Warszawę, Tokio czy Nowy Jork, a następnie to właśnie na ulicach tych miast próbować przetrwać. Tak, możecie założyć bazę nieopodal swojego własnego domu czy objąć “strefą wolną od wirusa” całe osiedle!

Koncepcja jest więc wyjątkowa, a do tego tytuł już dziś zadebiutował we wczesnym dostępie. Na ten moment zebrał “w większości pozytywne” opinie (74% głosów pozytywnych), ale nie trzeba od razu wydawać prawie 90 złotych. Można równie dobrze sprawdzić za darmo prolog gry. Ten dostępny jest już od dłuższego czasu. Zainteresowanie nim wzrosło, gdy ukazała się wersja early access.

Twórcy planują wydać pełną wersję mniej więcej za rok, ale wszystko zależy od wsparcia społeczności. Gra obecnie oferuje “całą kluczową zawartość”, lecz należy spodziewać się bugów i tym podobnych problemów.

Źródło: Steam