Jak wygląda obsada spin-offu Jak poznałem waszą matkę? Pierwsze zdjęcie ekipy How I met your father

Do sieci trafiło pierwsze zdjęcie promujące nadchodzący spin-off popularnego sitcomu Jak poznałem waszą matkę. Zobaczcie obsadę How I met your father.

Serial kręcony na potrzeby platformy Hulu doczekał się pierwszego zdjęcia promocyjnego, przedstawiającego całą ekipę głównych bohaterów:

Podobnie jak w oryginalnym serialu, także tutaj fabuła skupia się na poszukiwaniach tytułowego ojca swoich dzieci przez główną bohaterkę, Sophie. Na swojej drodze spotka ona jednak wielu mężczyzn, z których nie każdy będzie odpowiedni, aby założyć rodzinę.

Główną rolę w How I met your father powierzono Hillary Duff. Oprócz niej na ekranach pojawią się m.in.: Chris Lowell, Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran oraz Suraj Sharma. W pracach nad serialem bierze udział również Kim Cattrall, która została narratorką. Twórcy stosują tu podobny zabieg, co w przypadku oryginalnego serialu. W Jak poznałem waszą matkę główną rolę zagrał Josh Radnor, natomiast narratorem był Bob Saget.