Horizon Zero Dawn pozbyło się właśnie frustrujących błędów

Twórcy Horizon Zero Dawn wypuścili nową aktualizację do gry. Ta m.in. naprawia problemy z dźwiękiem w przerywnikach filmowych.

Do gry Horizon Zero Dawn trafiła aktualizacja 1.54. Choć łatka nie jest spora, to powinna ucieszyć graczy. Patch naprawia błąd z brakiem dźwięku podczas niektórych przerywników filmowych, gdy podłączone były zewnętrzne urządzenia audio. Ponadto poprawiono stabilność gry. Patch jest już dostępny do ściągnięcia na PlayStation 4 i PlayStation 5.

Aktualizacja 1.54 do Horizon Zero Dawn:

Usunięto błąd, który powodował, że niektóre przerywniki filmowe nie miały dźwięku na zewnętrznych urządzeniach audio, gdyby były uruchomione na konsoli PS5 w trybie zgodności wstecznej;

Usunięto problem z suwakiem FOV (pole widzenia kamery) w trybie fotograficznym;

Poprawiono ogólną stabilność gry;

Usunięto kilka pojawiających się awarii podczas uruchomiania gry na konsoli PS5 w trybie zgodności wstecznej.

Niedawno do gry trafiła również większa aktualizacja, która pozwoliła grać w tytuł w 60 FPS (wyłącznie na konsoli PS5). Dotychczas gracze z nowszym sprzętem mogli czerpać przyjemność z gry wyłącznie w 30 klatkach. Więcej o tamtym patchu możecie przeczytać tutaj. Sequel zadebiutuje 18 lutego w przyszłym roku na PS4 i PS5.