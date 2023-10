Pierwsza gra, która zajmie dwie płyty na PS5. Jest gigantyczna!

Podstawowa gra, rozszerzenie Burning Shores, ścieżka dźwiękowa i garść innych, cyfrowych bonusów — w taki sposób prezentuje się zawartość Horizon Forbidden West: Complete Edition. Gra zostanie wydana na konsole PlayStation 5 już 6 października, a pecetowi fani muszą na premierę poczekać do kolejnego roku. Co ciekawe, ma to być pierwszy tytuł w historii PS5, który zajmie aż dwie płyty. Jak widać, gra jest przepotężna.

I jest to sytuacja ciekawa, choć nie pierwszy raz na PS5 pojawi się dwupłytowe wydawnictwo. Na początku 2021 roku swoją premierę miała kolekcja Nioh. Wtedy jednak dana płyta odpowiadała konkretnej grze, a rzeczony Horizon to jedna, ogromna produkcja na dwóch płytach. Co ciekawe, będzie to chyba rosnącym trendem. Niedawno dowiedzieliśmy się, że podobny zabieg zostanie zastosowany przez Square Enix przy okazji premiery Final Fantasy XVII: Rebirth.

Problem wielu płyt ominie pecety, bo gracze na komputerach pobiorą Horizon Forbidden West z platformy Steam lub Epic Games Store. Cieszycie się z powodu premiery tak ogromnego wydawnictwa, czy może wolelibyście coś skromniejszego? Dwie płyty implikują też zajęcie sporej ilości miejsca na dysku konsoli. A ten do największych nie należy — no, chyba że zrobiliście stosowny upgrade.