Horizon Forbidden West: Complete Edition oficjalnie na PC i PS5. Zwiastun, data premiery i cena

Horizon Forbidden West okazało się sporym hitem od Guerrilla Games, a zarazem oczekiwaną kontynuacją wielkiego fenomenu pierwszego Horizona. Gry, która zadebiutowała po pewnym czasie także na PC. Każdy chyba spodziewał się, że i „dwójka” prędzej czy później doczeka się konwersji. Dzisiejsze (i wcześniejsze) plotki się potwierdziły, bo gra faktycznie trafi na PC, choć niekoniecznie w tym roku.

Na oficjalnym blogu PlayStation znajdziemy zapowiedź oczekiwanej gry. Horizon Forbidden West w formie Complete Edition zaoferuje dostęp do podstawki, a także DLC Burning Shores. Do tego dostaniemy soundtrack, cyfrowy artbook wraz z komiksem oraz dodatkowe przedmioty w grze. Za całą taką przyjemność przyjdzie nam zapłacić 59,99 euro.

Edycja ta wyjdzie na PS5 już 6 października 2023 roku, ale później trafi również na komputery osobiste. PeCetowcy będą musieli zaczekać jednak do początku 2024 roku. Za konwersję odpowiada Nixxes Software (Horizon Zero Dawn Complete Edition, Marvel’s Spider-Man Remastered i Miles Morales oraz Ratchet & Clank: Rift Apart). O jakość nie powinniśmy więc się zbytnio martwić, bo wcześniejsze porty Nixxes w większości były udane.

Do sieci trafił zwiastun gry, który znajdziecie powyżej. Ten skupia się na pokazaniu zawartości w wersji na PS5, także nie liczcie na to, jak gra wygląda na PC. Z pewnością po nowym roku będziemy dostawać więcej informacji o edycji PC.