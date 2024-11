Hogwarts Legacy przekroczyło próg 30 milionów sprzedanych kopii! Sequel już w drodze

Okazuje się, że Hogwarts Legacy budziło duże zainteresowanie nie tylko w okolicach premiery, ale nawet i rok później. Tytuł zachował świetną dynamikę sprzedaży, co pozwoliło mu przebić granicę 30 milionów kopii gry dostarczonych do fanów na całym świecie. To naprawdę świetny wynik.

Genialna sprzedaż Hogwarts Legacy – gra nie zwalnia tempa

Gdyby patrzeć na poprzedni rok przez pryzmat statuetek i nagród, to o Hogwarts Legacy można by całkowicie zapomnieć. Gra nie znalazła dużego uznania wśród gremiów typujących najlepsze gry poprzednich 12 miesięcy, jednak zupełnie inne zainteresowanie tytuł wzbudził wśród graczy. Można śmiało stwierdzić, że to jedna z najlepiej sprzedających się gier w ostatnim czasie. Dowód? Twórcy poinformowali, że do tej pory rozeszło się ponad 30 milionów kopii tego tytułu.

To wynik godny szczerych gratulacji i dowód na to, że nawet tak osiadłe już na rynku uniwersum może budzić emocje. Tym bardziej, że tym razem wkroczyło w otwarty świat i miało do zaoferowania naprawdę dużo — nie tylko fanom świata czarodziejów, ale i graczom jako takim.

'HOGWARTS LEGACY' has sold 30 Million copies pic.twitter.com/SidfPWymfl — ScreenTime (@screentime) November 5, 2024

Wszystko wskazuje na to, że miłośnicy gier w tym magicznym uniwersum mają na co czekać. Niedługo na rynek trafi edycja definitywna gry, która wprowadzi do niej nawet kilkanaście godzin dodatkowej zabawy. Twórcy mogą liczyć na świetną sprzedaż dodatków i nowej wersji, ale to przecież nie wszystko. Okazuje się bowiem, że w studio odpowiedzialnym za tytuł jego sequel ma bardzo wysoki priorytet. To oznacza, że na jego debiut nie będziemy musieli specjalnie długo czekać.

Źródło: gamingbolt.com