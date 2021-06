Hitman 3 z kolejną lokacją za darmo. Malowicza Sapienza dostępna na PC i konsole

IO Interactive oferuje darmowy dostęp do kolejnej mapy z nowej serii o Hitmanie. Tym razem na graczy czeka słoneczna Sapienza.

Twórcy serii o Agencie 47 udostępniają bezpłatnie kolejną odświeżoną lokację z Hitmana z 2016. Tak jak miało to miejsce poprzednio, także i tym razem dostęp do miejscowości otrzymujemy jedynie na określony czas. Malowniczą Sapienzę możemy zwiedzić od wczoraj do 4 lipca. Oferta dotyczy zarówno wersji pecetowych, jak i konsolowych gry.

W sam raz na wakacje, możnaby rzec – pytanie, czy ktokolwiek z nas chciałby spotkać na wakacjach wujka Hitmana. Ale na pewno warto sprawdzić tę mapę. Powody są co najmniej dwa: po pierwsze, dostęp do niej jest oferowany całkowicie za darmo – nie musimy nawet mieć Hitmana 3 (wystarczy pobrać Hitman 3 Free Starter Pack – poniżej podajemy potrzebne linki). A po drugie, wielu fanów uważa Sapienzę za najlepszą lokację w nowej serii o łysym zabójcy.

A przy okazji można też wspomnieć o innych trwających obecnie ofertach na darmoszki. I tak chociażby GOG.com oferuje od wczoraj zestaw Shadowrun Trilogy – szczegóły tutaj. Natomiast Epic Games Store rozdaje w tym tygodniu Sonic Manię i Horizon Chase Turbo. Potrzebne linki znajdziecie pod tym adresem. Wspomniane tytuły otrzymamy standardowo za darmo na zawsze, jeśli dodamy je do biblioteki w określonym czasie.