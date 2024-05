Hit ze Steam trafił w maju na PS5 i jest w PS Plus do sprawdzenia

Nie wiem czy zauważyliście, ale jedną z nowych premier maja na PS5 była zremasterowana wersja niezwykle popularnej gry zręcznościowej z 2011 roku. Chętni mogą pobierać traial w PS Plus Premium.

Bit.Trip ReRunner dostał trial w PS Plus Premium

Są na sali fani muzyczno-rytmicznej serii Bit.Trip? Jeśli zaliczasz się do ich grona, to możesz pobierać wersję próbną Bit.Trip ReRunner, która miała swoją premierę na PS5 w tym miesiącu, 14 maja. Żeby zagrać w trial, potrzebny jest abonament PS Plus Premium.

Gra stanowi odświeżoną wersję Bit.Trip Runner, które pojawiło się w 2011 roku na PC oraz Nintendo Wii. Nowa wersja ReRunner zadebiutowała w zeszłym roku na komputerach, a teraz również na PlayStation 5. Spoglądając szybko na Steam widzimy, że gracze przyjęli remastera niezwykle gorąco. Mamy tutaj średnią ocen niemal na poziomie 10/10 (aż 98 proc. pozytywnych recenzji). Również w PS Store tytuł “zagrał”, gdzie posiada średnią ocen na poziomie 4.56/5.

ReRunner posiada w porównaniu do oryginału nie tylko poprawioną oprawę graficzną. W końcu dostaliśmy kreator poziomów, który pozwala tworzyć własne plansze, rozmieszczać na nich pułapki i przeszkody, a nawet dostosowywać muzykę. Jeśli zatem przejdziemy ponad 150 poziomów dostępnych w grze i będzie nam mało, sami zrobimy sobie kolejne!

Bit.Trip ReRunner możesz pobrać w formie triala z PS Store i jedyny minus, jaki tutaj widzę, to czas oddany nam na testowanie gry. Mamy zaledwie 45 minut. Kto po tym czasie będzie chciał kupić pełną wersję, zapłaci za nią 89 zł.

Pobierz trial Bit.Trip ReRunner z PS Store (dla abonentów PS Plus Premium)

Źródło: PS Store